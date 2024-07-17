Зарядились энергией ИТ-тусовки на все лето: как прошел Сезон кода в Минске

15 июня в Минске прошел большой летний фестиваль о технологиях. Мы собрались на открытой площадке в Лидбир Дворе, чтобы с пользой и классно провести время вместе. У нас это получилось — десять часов прошли за одну секунду.

Наши гости, 700+ скилловых и талантливых ИТ-спецов в Mobile, Java и QA, помогли создать невероятную атмосферу и настроение. Спасибо вам! Вместе мы обменивались опытом и получали новые знания, веселились на площадках, знакомились друг с другом и выигрывали мерч.

Во входной зоне проходила регистрация. Каждый участник получал именной бейдж, который давал дополнительные возможности на площадках

Что было в программе

На фестивале было три стрима: Mobile, Java и QA. По каждому направлению лидеры профессий рассказывали о новых решениях в разработке и делились кейсами из своих проектов. Какие были доклады:

Mobile: как объединить Combine и Swift Concurrency, найти low-перформеры, сделать приложение на Kotlin Multiplatform.

Java: как построить event-driven-приложение с Apache Flink, проектировать модульность в Java, удвоить монолит и развить надежность.

QA: в чем роль автоматизатора, за какими метриками нужно следить, существует ли FullStack QA и как архитектура влияет на процессы качества.

Саша Даровских рассказывал, как Swift Concurrency сочетается с миром реактивного программирования. Во время выступления успели создать несколько инструментов, которые соединяют реактивный мир и SC

С Даниилом Туликовым обсудили, как решать задачи с помощью Apache Flink, и сравнили платформу с другими фреймворками

На QA-потоке окунулись в метрики качества вместе с Алексеем Маршалом. Поговорили о том, на какие метрики должен смотреть QA, и узнали причины пропуска багов

Как мы бодрились между докладами

Фото- и лаундж-зоны, сцена с диджеем, стрит-арт, квизы, спортивные игры, петанк и даже глиттер-бар — все это о Сезоне кода. На площадках с активностями гости зарабатывали фишки, а после обменивали их на жетоны Колеса фортуны. Его крутили, чтобы выиграть кастомный мерч или получить предсказание.

Для Колеса фортуны мы подготовили особые предсказания. Например, по версии барабана, кого-то ждал незабываемый отпуск, а других — месяц без горящих проектов

Между докладами участники разминались на спортивной площадке: играли в настольный теннис и петанк, бросали мяч на баскетбольном поле. Для настоящих геймеров была зона с компьютерной игрой «Кубибара», где игрокам предстояло сыграть за капибару и заработать баллы, преодолевая препятствия.

Для тех, кто больше любит загадки и головоломки, был квиз с вопросами из мира программирования и карточная игра «Спринт или пропал», которую разработали наши инженеры.

Чтобы отдохнуть от сложных технических докладов, участники разминались на спортивных площадках. Например, играли в настольный теннис

Рядом с теннисным столом — зона для игры в баскетбол. Гости соревновались друг с другом в меткости, зарабатывая очки

В зоне стрит-арта каждый мог почувствовать себя граффити-художником: мы установили специальную стену и подготовили баллончики с краской

Все самое интересное обсуждали на площадке Dot Talks. Это интерактивная зона, в которой участники могли завязать диалог на любую тему: от рассказов о кумирах до рассуждений о том, как стать архитектором в компании.

Стол помогал участникам узнать или выбрать тему для обсуждений

Что было на афтепати

После всех технических докладов мы завершили день музыкой и разговорами. Танцпол, кавер-группа и диджей с лучшим плейлистом лета отвечали за музыкальное настроение.

Вместе с кавер-группой вспомнили на афтепати музыкальные хиты. Кстати, в Колесе фортуны можно было выиграть возможность заказать последнюю песню диджею

Что говорят спикеры

Попросили докладчиков поделиться эмоциями от фестиваля и рассказать, что им запомнилось больше всего.

Мария Палагина, Т-Банк

"Все очень понравилось! В секции QA, где я выступала с докладом о влиянии архитектуры на проблемы проектов, были интересные вопросы и дискуссии. Круто, что для проведения выбрали летнюю площадку. После пятидневного сидения в офисе было приятно провести день на свежем воздухе в компании коллег."

Владимир Новиков, Т-Банк

"Давно не было такого масштаба! Много гостей, классный формат: спорт, квизы, нетворкинг. Я успел послушать почти все доклады, в моей секции были сильные спикеры. Большую часть афтепати я провел с гостями: общался и отвечал на вопросы. Тема моего выступления была больше в бизнес, основывалась на метриках и траблшутинге. Было интересно рассказать, как у нас все устроено."

Алексей Швардаков, Т-Банк

"Сезон кода вызвал у меня яркие эмоции и позитивные впечатления. Честно признаюсь, не ожидал такого масштаба и уровня организации! Было все: доклады, конкурсы, вкусная еда и классный нетворкинг. Был рад поделиться опытом, увидеть огонек интереса и участливость в глазах аудитории. Всегда приятно, когда затраченные усилия приносят отдачу."

Анна Жаркова, Usetech

"Очень порадовал уровень организации секций и всего феста! Особенно понравились площадка с классным оформлением, где проходило мероприятие, решение с кейтерингом и концерт на афтепати."

Какие эмоции получили наши гости

Мы видим все отметки в соцсетях, радуемся вашему фидбэку и читаем каждый пост. Вот несколько из них:

Artsiom Vinidziktau

"В общем и целом без тени сомнения могу сказать, что ребята из T-Team: Belarus задали планку. Организация, спикеры, досуг в перерывах между выступлениями — все на высоте. Отдельное спасибо хотелось бы сказать спикерам секции Java. Раскрыть обширные и достаточно объемные темы, подать материал не без харизмы, ну это нужно уметь. Также спасибо за шикарный анекдот во время последнего топика."

Ulyana Kozak, QA

"Огромное спасибо организаторам за проделанную работу по созданию невероятной атмосферы, которая так и благоволит нетворкингу, отдыху и получению новых знаний и идей! Мы шли изначально просто послушать доклады спикеров (отдельное спасибо всем спикерам QA — вы лучшие ❤️), но удалось и немного побунтарить, нарисовав граффити, и в квиз поиграть, и даже выиграть на память милые презенты, которые дома напоминают о фестивале."

Artemii, Product Manager/Owner with mobile, edtech expertise

"Пост благодарности командам T-Team: Belarus за шикарнейший образцовый митап! Спикеры, организация, нетворкинг зоны, еда, игры — все для крутого времяпровождения. Даже дождь, который был по прогнозу, прогнали -- Давно не было такого -- Спасибо!"

Для тех, у кого не получилось прийти на фестиваль, мы сохранили все презентации спикеров и добавили их на страницу мероприятия. Чтобы посмотреть, ищите блок «Программа» → возле каждого доклада будет кнопка «Смотреть презентацию».

Чтобы не пропустить следующее мероприятие, следите за анонсами на странице митапов.