Рассказываем, как устроен офис центра разработки Т-Банка в Бресте

В восточной части города, рядом с главной улицей Бреста — Московской — расположился наш офис. Ему меньше года, но он уже обрастает своей культурой и традициями. Хотим приоткрыть завесу и приглашаем вас в гости — на этот раз виртуально.



ИТ-хаб находится в бизнес-центре STATUS по соседству с гостиницами и другими компаниями. Мы занимаем половину пятого этажа, на другой — компания, с сотрудниками которой мы дружим и даже заходим друг к другу на корпоративы.



Добираться из центра города удобно. Здесь ходит почти весь общественный транспорт, а время в пути на машине — не больше 10 минут.

Вова, Java-разработчик

«У нас маленький уютный семейный офис. Город небольшой — в той или иной степени все пересекались или работали вместе в разное время и в разных компаниях. Поэтому мы все друг друга знаем и у нас такой семейный вайб».

Дима, QA-инженер

«Офис почти всегда работает после семи. Если кто-то закончил работу, он пойдет на кухню, заварит чай или поможет коллеге. У меня недавно не получалось решить задачу, и я попросил старшего коллегу мне помочь. Он просидел со мной полтора часа после работы, пока мы не решили проблему. У нас все друг с другом хорошо общаются, очень легко».

Как все устроено

Офис рассчитан на 40—50 мест. Есть опенспейс с окнами в пол, переговорки, кухня. Дизайн оформлен в корпоративном стиле центров разработки — с граффити на стенах и желтыми акцентами в мебели.



У каждой переговорки в офисах Центров разработки есть свои названия. Обычно они связаны с региональными особенностями или достопримечательностями. В Бресте переговорка называется Буг, потому что город начинается у польской границы, на месте слияния двух рек: Мухавец и Буг.



Кухня ламповая и домашняя, с диванчиками, столиками и зоной для кофемашины, которая больше похожа на бар. Есть даже карта для приготовления коктейлей — осталась с мероприятия, а недавно поставили ледогенератор. На кухне обычно играют в кикер — в перерывах, чтобы перезагрузиться между рабочими задачами.

На кухне после работы и в перерывах между коллегами проходят турниры по настольному футболу — кикеру

Держимся вместе: даже в перерывах на обед и кофе

Обедает брестская команда почти всегда вместе. Напротив бизнес-центра — университет, а при нем столовая, которая всем полюбилась. Там дешево, сердито и вкусно, поэтому сотрудники всех бизнес-центров в округе приходят туда есть. При этом рядом много хороших кафе, но все предпочитают именно столовую.



Утром есть традиция: прийти раньше на 20—30 минут и собраться на кухне, чтобы выпить кофе и обсудить разные темы — от ИТ до новостей.

Наслаждаемся городом и встречаемся за стенами офиса

Есть небольшая компания коллег, которые ездят на мотоциклах, — даже приезжают на них в офис. Иногда они собираются вместе и отправляются за город кататься по бездорожью.



Если приезжают коллеги из Минска, появляются дополнительные активности после работы. На такие собрания приходят даже те, кто нечасто бывает в офисе.



На летний корпоратив команда собиралась в парке «Полянка»: арендовали беседку, жарили барбекю. В основном был активный отдых: катались на байдарках, пробовали силы на скалодроме и играли в лазертаг.

Чтобы находить компанию было удобнее и быстрее, у коллег есть отдельный чат. Обычно кто-то бросает клич, и все, кто хочет, собираются вместе после работы или в выходные.



Коллеги испытывали на прочность командный дух: навыки слаженной работы пригодились на байдарочном заплыве

Не забываем о праздниках — даже о тех, которые придумали сами

На весенние праздники в офис приезжал бармен: учил делать безалкогольные коктейли и красиво оформлять разные напитки. А недавно проводили день ЗОЖ: привезли много фруктов, овощей, смузи и устроили конкурс, кто пройдет больше всего шагов за день. В конце дня коллеги отправляли отчет с фитнес-трекера и победителей поощряли призами — корпоративным мерчем.

Барный инвентарь: на одном из мероприятий коллеги учились создавать красивые и вкусные напитки

На День защиты детей приглашали сотрудников с детьми — были аниматоры и фотосессии. В игровых зонах — игрушки для детей разного возраста: от взрослых до маленьких. А на Новый год офис украшали снежинками и елками, заказывали пиццу и пили шампанское.

А вот и желтая офисная кухня — место притяжения коллег на кофе-брейки. Посередине большой дом-раскраска, который увлек детей всех возрастов на семейном празднике

Переговорка «Буг» на один день превратилась из серьезного офисного пространства в место для детского мастер-класса по рисунку акварелью

Обмениваемся опытом на круглых столах и приглашаем гостей послушать доклады

В офисе регулярно устраивают круглые столы: зовут сотрудников из других компаний, студентов университета. Например, в августе проходил круглый стол по Java. Темой выбрали Java vs Kotlin — обсуждали, что лучше и почему, кто что предпочитает, как переходить с одного языка на другой и насколько это комфортно.



Вторая тема была о фреймворке Spring — «Есть ли жизнь вне Спринга». Поговорили о его нюансах и скорости работы и послушали участников круглого стола. Атмосфера была семейная — с пиццей и соками. После докладов общались на кухне: делились опытом и впечатлениями.

Делаем запоминающейся рабочую рутину

У одной из команд в офисе есть встречи «3 амиго» — на них оценивают задачи и ставят размер сложности. Проводят такие митинги с полным погружением в Испанию: лид команды приходит на них в сомбреро и с маракасами.



Если кому-то нужно подготовиться к конференции или митапу, потренироваться можно прямо в офисе: устроить небольшое выступление и презентовать коллегам. Сотрудники узнают о новой теме, а докладчик отрабатывает речь.



Брестский офис — второй ИТ-хаб Центра разработки Т-Банка в Беларуси. И у нас на него большие планы: хотим расширить наше дружное комьюнити, проводить в офисе митапы и конференции, создавать традиции и укреплять существующие. Чтобы следить за новостями, подписывайтесь на нас в LinkedIn. А если хочется больше узнать о работе и условиях, переходите на карьерную страницу.