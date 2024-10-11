Как живет программист центра разработки Т-Банка в Бресте

Всем привет! Я Виталий, инженер-программист Центра разработки Т-Банка, занимаюсь бэкенд-разработкой на проекте Скоринга. Мы с командой создаем процессы оценки клиентов, которые хотят оформить или получить продукты компании. Я люблю писать код, общаться с людьми и налаживать процессы.

Расскажу, как начиналась моя карьера в ИТ, о первом опыте работы, пути в компании и о том, чем занимается наша команда. В конце поделюсь любимыми местами в Бресте и увлечениями, которые помогают мне разгружать голову после рабочего дня и соблюдать work-life balance.

Как я начинал путь в профессии и нашел свой ориентир

Я окончил Брестский государственный технический университет. Хотел быть программистом еще до поступления в университет, и это не было мечтой — я выбрал ИТ потому, что сфера была популярной и перспективной. Поступил в вуз на инженерную профессию, но на первом курсе понял, что мне нужны дополнительные знания: хотелось глубже погрузиться в профессию.

Я начал изучать программирование самостоятельно. У старшего брата узнал, чем занимаются разработчики и какие есть специализации. Он программирует на Java, поэтому я тоже решил пойти на это направление. В тот момент у меня не было желания кодить на каком-то конкретном языке, но я нашел ориентир.

Брат отправил мне пару книжек и статей по Java. Примерно год я изучал программирование: смотрел, как писать код, и писал его сам. Было непросто: нужно было жить жизнь и ходить в университет, поэтому в основном учился в автобусах по дороге в вуз и обратно. Со временем мне даже начало это нравится: надеваешь наушники, едешь с одного конца города на другой и что-то изучаешь.

Сколько времени занял путь от новичка до специалиста и каким он был

Спустя год самостоятельной учебы мне подвернулась небольшая работа. Опыт был не самым результативным, но он был и вычеркивать его нельзя. Я немного поработал на фрилансе: мы создавали приложение для работы с акциями и облигациями. Без практических знаний и опыта мне было сложно, поэтому спустя полтора месяца я уволился.

Через два месяца я устроился на свое первое официальное место работы — в ИТ-компанию по разработке ПО. Было страшно, непонятно и сложно, но нужно было двигаться вперед. Я проработал три года, получил много опыта и понял, что такое быть разработчиком и профессионалом, который отвечает за свои действия и задачи.

Я работал в аутсорсинговой компании, поэтому у нас не было долгих, вкрадчивых проектов. Мне захотелось немного другого: продуктовой разработки, атмосферы большой команды, работы в классной и известной ИТ-компании. Так я откликнулся в Центр разработки Т-Банка и прошел собеседование, но в тот момент подходящих проектов не было. Спустя два месяца мне написал рекрутер и предложил проект Скоринга. На финальном интервью мы смэтчились, и теперь я в команде — работаю около полугода.

Что такое направление персон-скоринга и какие продукты в него входят

Скоринг — одна из основополагающих систем в рамках банка, к которой подвязано много сторонних процессов. Например, перед тем как выдать кредитный продукт, мы оцениваем клиента: есть ли у него долги и сможет ли он выплачивать кредит. Такая комплексная оценка человека называется персон-скорингом.

Персон-скоринг делится на большое количество продуктов, а они — на маленькие подкоманды. Я работаю в команде револьверных продуктов — тех, что перезаряжаются. Например, это кредитки, которые можно использовать и пополнять бесконечное количество раз.

Револьверных продуктов у нас несколько: кредитные карты, Кубышка и КЛИПы. Если с кредитными картами все ясно, то Кубышка — запас денег, которые можно взять у банка, оплатить ими покупку и вернуть позже. КЛИПы — повышение или понижение лимита по кредиту.

Как строится работа в команде: время на личное развитие, драйвовые задачи, ретро и мемы

У нас есть разделение на технические и бизнесовые задачи. Технические — это инженерные задачи, когда нужно оптимизировать, улучшить или переписать код, чтобы он стал более читаемым. А бизнесовые задачи влияют на прибыль банка.

Больше всего меня драйвят задачи, в которых есть синергия: когда задача бизнеса интересна сама по себе и по ней можно красиво реализовать техническое решение. Например, потратить чуть больше времени, но сделать решение более гибким. Когда это удается, я ощущаю большую ценность себя как специалиста: сумел хорошо сделать задачу для бизнеса и помог коллегам, которые будут поддерживать код в будущем.

Скучные и неинтересные задачи мы обычно автоматизируем, чтобы не тратить на них ресурсы разработчиков. Это тоже интересная задача — найти решение, как можно оптимизировать процессы.

На ретровстречах мы делимся наболевшим и радуемся тому, чего достигли. В начале открываем вайтборд и заполняем доски впечатлениями от рабочей недели. Одна из них — с мемами. Самый популярный — Агутин, который нажимает на красную кнопку. Еще есть доска любви, на которой мы выражаем благодарность коллегам, и доска боли, где отмечаем, что было плохо и как можно это исправить.

Компания заинтересована в том, чтобы мы прокачивали себя как специалистов. Например, у нас есть доступ к библиотеке с профессиональной литературой и корпоративный университет с курсами на разные темы — от лекций по языкам программирования до воркшопов, которые помогут прокачать навык переговоров.

Вырасти в грейде помогает матрица компетенций и сервис Т-Рост, в котором можно оставить заявку на повышение и получить его, подтвердив свои навыки и знания.

Какими бенефитами компании я пользуюсь и как они помогают мне соблюдать work-life balance

Я хожу в брестский офис: не люблю работать из дома и совмещать место для отдыха с работой. В нашем офисе уютно: есть вкусный кофе, Кикер и даже ледогенератор.

В части work-life balance мой ранний опыт работы был немного травмирующим. Например, были моменты, когда я перерабатывал три месяца подряд. А когда устроился в Т-Банк, очень удивился, что здесь лид ругает за работу по выходным.

Я пользуюсь многими бенефитами компании. Например, медстраховкой, где можно удобно зафиксировать все приемы и нужные анализы в приложении, сервисом для занятий с психологом и абонементом на спорт. В тренажерный зал я хожу регулярно: это расслабляет голову и помогает уснуть. Для сотрудников есть карта AllSports, по которой можно ходить в большинство спортивных мест в Бресте.

Еще можно выбрать, компенсировать такси или еду за день. Пользуюсь, когда машина в сервисе, а мне нужно добраться до офиса, или если забыл взять обед из дома.

Чем я занимаюсь кроме работы: прогулки с аудиокнигами о стоицизме, колорит Советской улицы и Гузнянский мост

Я люблю слушать аудиокниги, гуляя по городу. Из последнего послушал «Гении и аутсайдеры»: почему у одних людей получается все, а у других — ничего. До этого увлекся философией стоицизма. Одна из книг — «Наедине с собой» Марка Аврелия. В ней собраны заметки императора Древнего Рима, и меня поразило, как легко они перекликаются с текущими реалиями. «Стоики побеждают» — тоже классная книга о стоицизме.

Из любимых мест в Бресте — прекрасная улица Советская. Там всегда много людей, яркий колорит, уличные музыканты. Я не любитель громкой музыки, но точно знаю, что это хорошее культурное явление, когда люди собираются вместе. Чтобы прогуляться по городу и послушать книгу в тихом месте, выбираю набережную или кофейню «Ласкаво» — в ней очень удобные стулья.

Я владелец старой немецкой машины, и одно из моих увлечений — заниматься ее оживлением. Иногда в жизни бывают моменты, когда я хочу прокатиться вечером по городу и ни о чем не думать. Такие поездки всегда заканчиваются еще в одном любимом месте Бреста — на Гузнянском мосту.

На самой первой встрече мой лид спросил, чем я занимаюсь по жизни. И в тот момент я осознал, что мне интересно жить жизнь. Так что это мое самое главное увлечение.