Код Города: открывайте уникальные места с кофе!

Нашу команду интересует не только код, но еще и свои города -- Мы любим вкусный кофе и уютные места. Поэтому запустили проект в коллаборации с сетью кофеен «Параграф» ☕ в Минске и Бресте.

Теперь каждый поход за кофе — возможность узнать больше о своем городе. Истории собирали вместе с ребятами, гидами и коллегами из Параграфа.
Как это работает:
◽ возьмите кофе навынос в одной из кофеен «Параграф»;
◽ сканируйте QR-код на стаканчике ☝️
◽ читайте истории и находите атмосферные места в вашем городе.

Каждый визит — новая история! Приходите снова, чтобы изучить всю коллекцию и найти любимую точку на карте.

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