Код Города: открывайте уникальные места с кофе!

Нашу команду интересует не только код, но еще и свои города -- Мы любим вкусный кофе и уютные места. Поэтому запустили проект в коллаборации с сетью кофеен «Параграф» ☕ в Минске и Бресте.



Теперь каждый поход за кофе — возможность узнать больше о своем городе. Истории собирали вместе с ребятами, гидами и коллегами из Параграфа.

Как это работает:

◽ возьмите кофе навынос в одной из кофеен «Параграф»;

◽ сканируйте QR-код на стаканчике ☝️

◽ читайте истории и находите атмосферные места в вашем городе.



Каждый визит — новая история! Приходите снова, чтобы изучить всю коллекцию и найти любимую точку на карте.