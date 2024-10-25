Weekend Offer для системных аналитиков

9—10 ноября проведем Weekend Offer. Если вы мидл или сеньор, принимайте приглашение, откликайтесь и встретимся онлайн из любого города.

За выходные пройдете все этапы собеседования, познакомитесь с командами и задачами на будущее, а еще зададите интересующие вопросы. После, если поймем, что подходим друг другу во всем, — вышлем оффер.

У нас хорошо выстроены процессы: четко определены зоны ответственности и взаимодействия со смежными командами. Есть обучающие курсы и программы менторства, а если захотите развивать комьюнити — будем только за!

Откликается? Тогда регистрируйтесь на ивент до 6 ноября включительно и присоединяйтесь к команде!