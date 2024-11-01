23— 24 ноября проведем Java Weekend Offer. Зачем? Чтобы была возможность за короткий срок протестить свои скиллы и попасть в бигтех. Если вы мидл или сеньор — читайте информацию ниже.

За выходные пройдете все этапы собеседования, познакомитесь с задачами, коллегами и зададите вопросы онлайн. Кстати, принять участие можно из любого города, а после работать в одном из наших ИТ-хабов. После интервью поймем ожидания друг друга, и если все сойдется, — вышлем оффер.

Если вам это близко, подавайте заявку на участие в ивенте до 20 ноября включительно. И давайте внедрять и использовать новые технологии вместе!