T-Meetup в Бресте: празднуем год с открытия офиса вместе

День рождения — это повод собрать друзей. Поэтому мы устраиваем офлайн-встречу для локального ИТ-комьюнити! Присоединяйтесь: послушаем не только поздравления, но и полезные доклады, обсудим вопросы из зала и понетворкаем.



Мы подготовили две темы:

⚡ Как проводить большие переезды.

⚡ Как enabling-команда запускает новые сервисы.

Ну и какой же праздник без торта? После выступлений задуем свечи и всех-всех угостим. Не забудьте загадать желание — например, присоединиться к Т-команде в следующем году.



Ждем вас 27 ноября в 18:30. Лучший подарок для нас — если вы позовете с собой коллег!

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