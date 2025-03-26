Стартует набор на Т-Курсы!

Ищем начинающих специалистов, которые хотят уверенно стартовать в ИТ и стать частью T-Team.



Сейчас открыты направления:

QA Mobile

Информационная безопасность

Что вас ждет:

✔️ 3 месяца интенсивной практики

✔️ Лекции 2-4 часа в неделю + домашние задания

✔️ Выпускной проект и обратная связь от экспертов Т-Банка



По итогам курсов лучшие выпускники получат приглашение на интервью и шанс присоединиться к T-Team. Регистрация открыта до 3 апреля! Оставляйте заявку, заполняйте анкету и проходите онлайн-экзамен.