Стартует набор на Т-Курсы!

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Ищем начинающих специалистов, которые хотят уверенно стартовать в ИТ и стать частью T-Team.
Что вас ждет:
Ищем начинающих специалистов, которые хотят уверенно стартовать в ИТ и стать частью T-Team.
Сейчас открыты направления:
- QA Mobile
- Информационная безопасность
Что вас ждет:
✔️ 3 месяца интенсивной практики
✔️ Лекции 2-4 часа в неделю + домашние задания
✔️ Выпускной проект и обратная связь от экспертов Т-Банка
По итогам курсов лучшие выпускники получат приглашение на интервью и шанс присоединиться к T-Team. Регистрация открыта до 3 апреля! Оставляйте заявку, заполняйте анкету и проходите онлайн-экзамен.
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