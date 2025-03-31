T-Talk: ML

Приглашаем на первый митап для ML-инженеров от Т-Банка!



Соберемся в нашем новом офисе в Минске, чтобы поговорить о contrastive pre-training в рекомендательных системах, обсудить активное обучение и его влияние на качество моделей.



Встреча для опытных ML-инженеров, которые занимаются RecSys- и NLP-направлениями.



Спикеры: Александр Соломевич и Кирилл Ляхнович.

После докладов — нетворкинг в неформальной обстановке.



10 апреля, 18:30

Минск, пр-т Независимости, 32а

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