T-Talk: ML

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Приглашаем на первый митап для ML-инженеров от Т-Банка!
Приглашаем на первый митап для ML-инженеров от Т-Банка!
Соберемся в нашем новом офисе в Минске, чтобы поговорить о contrastive pre-training в рекомендательных системах, обсудить активное обучение и его влияние на качество моделей.
Встреча для опытных ML-инженеров, которые занимаются RecSys- и NLP-направлениями.
Спикеры: Александр Соломевич и Кирилл Ляхнович.
После докладов — нетворкинг в неформальной обстановке.
10 апреля, 18:30
Минск, пр-т Независимости, 32а
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