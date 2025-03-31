T-Talk: ML

Приглашаем на первый митап для ML-инженеров от Т-Банка!

Соберемся в нашем новом офисе в Минске, чтобы поговорить о contrastive pre-training в рекомендательных системах, обсудить активное обучение и его влияние на качество моделей.

Встреча для опытных ML-инженеров, которые занимаются RecSys- и NLP-направлениями.

Спикеры: Александр Соломевич и Кирилл Ляхнович.
После докладов — нетворкинг в неформальной обстановке.

10 апреля, 18:30
Минск, пр-т Независимости, 32а
Регистрируйтесь прямо сейчас!

Версия для печатиВерсия для печати
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Всего голосов: 0

Опубликовано:

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!