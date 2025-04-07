Мы открыли регистрацию на T-CTF 2025 — соревнование для безопасников и ИТ-специалистов. В этом году участники отправятся в Капибаровск — город, в котором все завязано на технологиях. Но у капибар лапки — они ничего не понимают в коде, и их инфраструктура постоянно выходит из строя. Поэтому вам предстоит решить задания по информационной безопасности, чтобы спасти капибар от технологического хаоса.

Немного про T-CTF 2025: → Выберите Лигу разработки или Лигу безопасности по своим навыкам. Первая — для тех, кто раньше не участвовал в CTF. Вторая — для опытных безопасников.

Соревнование пройдет 19 и 20 апреля. Подключайтесь онлайн или приходите на площадки в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Иннополисе, Екатеринбурге и Новосибирске.

Регистрация открыта до 18 апреля включительно.