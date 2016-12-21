Китайская компания купила права на бренд Blackberry

Представители Blackberry сообщили в официальном блоге, что китайская технологическая компания TCL приобрела права на бренд смартфонов.

После сделки к TCL перешли права решать вопросы дизайна устройств, а также производить смартфоны, налаживать их поставки и производить пользовательскую поддержку. Таким образом TCL стала глобальным дистрибьютором смартфонов бренда. Blackberry продолжит разрабатывать программное обеспечение и систему безопасности.

Генеральный директор TCL Communication Николас Зибел (Nicolas Zibell) рассказал, что компания сосредоточится на решениях для корпоративных клиентов. В результате сделки TCL стала эксклюзивным производителем и дистрибьютором смартфонов Blackberry по всему миру кроме Индии, Шри-Ланки, Непала, Бангладеша и Индонезиии.