В новой версии Viber появились короткие видеосообщения и поиск по стикерам

Команда мессенджера Viber выпустила обновленную версию приложения для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главными новшествами апдейта Viber 6.5.5 стали короткие видеосообщения, поиск по стикерам и дополнительные сервисы в чатах.

Функция коротких видеосообщений встроена окно чата. Режим записи видео включается однократным нажатием с удерживанием на кнопку голосового сообщения. Короткое видеосообщение появится в чате виде зацикленного ролика длительностью до 30 секунд.

Также пользователи могут производить поиск в коллекциях стикеров прямо в чате. Получить доступ к быстрому поиску можно, набрав @stickers или кликнув символ «@». Аналогичным образом пользователи могут использовать сторонние сервисы в чате. Для этого надо нажать на значок «@» и выбрать название сервиса из списка. Пока поддерживаются только Giphy, Wikipedia и TheMovieDB, но разработчики не собираются останавливаться на достигнутом. Кроме того, разработчики добавили новые смайлики в плоскостном дизайне.

Viber для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в Google Play и App Store. Обновленная версия станет доступна для пользователей по всему миру в ближайшие дни.