LG представляет новые беспроводные пылесосы

На выставке CES 2017, которая прошла в Лас-Вегасе, компания LG Electronics (LG) представила новое поколение пылесосов премиум-класса серии CordZero, наиболее яркими представителями которой станут усовершенствованные модели вертикального пылесоса и модели с контейнером, позволяющие вывести уборку на новый уровень благодаря технологии чистки AERO SCIENCE от LG.

Вертикальный пылесос LG CordZero: высокая мощность всасывания и эргономичность использования

Новый беспроводной вертикальный пылесос CordZero обеспечивает высокую мощность всасывания благодаря «умному» инверторному мотору Smart Inverter Motor, скорость вращения ротора которого в 16 раз быстрее по сравнению с двигателем самолета, что позволяет 3D-турбовентилятору генерировать мощный воздушный поток.

Компактный мотор с 10-летним гарантийным сроком службы обеспечивает превосходную производительность и долговечность использования, направляя мощность напрямую на щетку через специальную силовую насадку Power Drive Nozzle. Кроме того, технология Axial Turbo Cyclone при помощи инверторного мотора генерирует мощные вихревые потоки, позволяя более эффективно захватывать мелкие частицы пыли.

В высокотехнологичной 5-ступенчатой системе фильтрации используется фильтр HEPA 13, который удерживает большую часть собранной пыли, не допуская ее обратного попадания в воздух. В дополнение, два съемных литий-ионных аккумулятора Dual PowerPack обеспечивают продолжительную качественную уборку без необходимости дополнительной зарядки.

В преддверии 2017 года были усовершенствованы эргономические характеристики пылесоса CordZero от LG. Теперь он оснащен телескопической рукояткой, которую можно с легкостью отрегулировать по высоте, чтобы дотянуться до всех углов потолка. А технология защиты от запутывания предотвращает наматывание волос и шерсти на щетку.

Все эти характеристики в сочетании с отдельным настенным модулем зарядки позволяют максимально облегчить процесс уборки.

Контейнерный пылесос LG CordZero: качественная уборка без усилий

Новый пылесос CordZero с контейнером предложит пользователю целый ряд разнообразных высокотехнологичных функций, обеспечивающих особое удобство при его использовании. «Умный» инверторный мотор усиливает воздушный поток при помощи Axial Turbo Cyclone и способствует поддержанию постоянно высокой мощности всасывания благодаря литий-ионному аккумулятору PowerPack 72В.

Технология RoboSense 2.0 от LG позволяет пылесосу автоматически следовать за пользователем, избавляя последнего от необходимости тянуть его за собой или прикладывать дополнительные усилия. Система предотвращения столкновений распознает препятствия с помощью фронтального сенсора и помогает избегать их.

Пылесос также оснащен специальной насадкой Power Drive Nozzle и сертифицированной в США эргономичной ручкой Opti-balanced Handle, разработанной для улучшения контроля движений и повышения простоты использования путем снижения нагрузки на кисть и предплечье пользователя. Кроме того, 7-ступенчатая система фильтрации нового пылесоса CordZero с фильтром HEPA 14 позволяет собрать даже микропыль и аллергены, которые могли бы пропустить другие пылесосы.