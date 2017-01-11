ESET: KillDisk атакует устройства на Linux

Сотрудники вирусной лаборатории ESET обнаружили новую версию вредоносной программы KillDisk, которая нацелена на Linux-устройства. Малварь приобрела также функции шифратора, сообщили в пресс-службе лаборатории.

KillDisk – деструктивный компонент, который применялся в атаках на украинские энергетические и финансовые компании в 2015 и 2016 годах. В декабре 2016 года эксперты ESET изучали версию KillDisk, которая удаляла важные системные файлы, в результате чего зараженный компьютер переставал загружаться. Взамен удаленных программа создавала новые файлы, содержащие строку mrR0b07 или fS0cie7y – отсылки к сериалу «Мистер Робот».

Нынешняя версия вируса получила новые функции: шифровку зараженных файлов и требование денег за восстановление информации. Стоит отметить, что самая большая сумма выкупа составила 222 биткоина, а это более 200 тысяч долларов.

Новейшая версия KillDisk атакует как Windows, так и Linux-системы. Под атаку могут попасть рабочий станции и сервера. При этом требования выкупа в Windows и Linux-версиях идентичны.