Картинка на стене: LG показала телевизоры Signature 4K OLED W

Телевизоры LG на основе органических светодиодов (OLED TV) являются последним словом техники в создании картинки, достойной реальной жизни. Немыслимый спектр цветов, бесконечная контрастность и невероятно глубокий черный. Но это не предел – на выставке CES 2017, которая проходила с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания LG Electronics представила новую линейку флагманских телевизоров с улучшенным качеством изображения, которая поражает своим космическим дизайном и невообразимыми технологиями.

Новая серия получила название LG Signature 4K OLED W, где буква W означает wallpaper (обои). Модели этой серии благодаря OLED-матрицам оказались ненамного толще обложки ежедневника: толщина устройства всего 2,57 мм. Возглавляет серию 77-дюймовый OLED-телевизор W7 с дизайном Picture-on-Wall (Картина на стене). На выставке была анонсирована также модель с диагональю 65 дюймов, вес которой 7,7 кг!

Для установки телевизора на стену используются магнитные крепления, и оттого он скорее напоминает картину в галерее, ожившие фотообои или окно в другую реальность, чем телевизоры, к которым мы привыкли. Новые OLED-телевизоры LG даже гнутся до определённого предела как тонкий лист металла. «Фокус» состоит в том, что разъёмы и командные системы устройства вынесены в саундбар, соединённый с ним тонким кабелем.

W-серия поддерживает 4K Ultra HD и легко воспроизводит всевозможные форматы HDR-видео – нового участника гонки стандартов видеоизображения. В том числе это касается формата Dolby Vision, который метит на позицию лидера. Поскольку LG сотрудничает с сервисами потокового мультимедиа, такими как Netflix, Amazon Video, Vudu, не мудрено, что новые устройства компании — идеальный вариант для просмотра видео наилучшего на сегодняшний день качества (4K/HDR).

Телевизоры LG Signature OLED 4K W состоят из 2-х частей: монитора и звуковой системы Dolby Atmos soundbar. В саундбаре используется домашний аналог системы «звук-вокруг» Dolby Atmos, который способен воспроизводить аудио соответствующего формата из фильмов и видеоигр. При включении звука с обеих сторон саундбара поднимаются динамики, которые задвигаются обратно после выключения. За распределение десятков звуковых дорожек между колонками отвечает автоматический алгоритм. Пользователи, у которых уже есть своя аудиосистема, могут отключить встроенный саундбар Dolby Atmos.

«Благодаря использованию Dolby Vision и Dolby Atoms в наших последних OLED-устройствах, зрители смогут вновь пережить волшебное ощущение от просмотра своих любимых фильмов на большом экране, с их изначальной чёткостью и глубиной цвета, – говорит Брайан Квон, президент и генеральный директор LG’s Home Entertainment. – Новые телевизоры, анонсированные на этой неделе на CES, продемонстрировали нашу страсть к инновациями и лидерству в OLED-технологии на мировом рынке телевизоров премиального класса».

Модель с 65-дюймовым экраном появится в магазинах в марте, а предзаказ на нее уже открыт. 77-дюймовая модель поступит в продажу позже.