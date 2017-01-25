Власти Беларуси сократили количество стартап-мероприятий на 2017 год

Власти Беларуси сократили количество стартап-мероприятий. План проведения стартап-мероприятий в на 2017 год подписал Министр экономики Владимир Зиновский. В документе сказано, что в нынешнем году планируется организовать 199 мероприятий.

В Минэкономики отметили, что поддержка стартап-движения является одним из значимых инструментов развития инновационного предпринимательства в стране, поэтому планируют продолжить работу по поддержке и развитию стартап-движения.

"Практика подготовки ежегодных Планов проведения стартап-мероприятий сложилась с 2012 г. и успешно зарекомендовала себя в процессе взаимодействия Минэкономики, облисполкомов (Мингорисполкома) с организациями, осуществляющими подготовку и проведение стартап-мероприятий. Это позволяет указанным организациям пользоваться организационной, информационной и финансовой поддержкой местных органов власти", - прокомментировали в Министерстве экономики.

№ п/п Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 1 Количество стартап-мероприятий 167 157 123 171 375 2 Общее количество участников стартап-мероприятий, чел 8 100 4 179 4 866 15 168 19 840 3 Количество рассмотренных бизнес-проектов 917 706 767 1464 1668 4 Количество профинансированных бизнес-проектов 35 11 5 22 20

Минэкономики поддерживает отношения с порядка 20 ключевыми организациями, которые осуществляют деятельность по организации и проведению стартап-мероприятий в стране.

Кроме этого, для обеспечения взаимодействия вышеуказанных организаций с органами государственного управления определен перечень должностных лиц облисполкомов и Минского горисполкома, ответственных за реализацию мероприятий, предусматривающих развитие и государственную поддержку стартап-движения в Республике Беларусь.