Власти Беларуси сократили количество стартап-мероприятий на 2017 год

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Власти Беларуси сократили количество стартап-мероприятий. План проведения стартап-мероприятий в на 2017 год подписал Министр экономики Владимир Зиновский. В документе сказано, что в нынешнем году планируется организовать 199 мероприятий.  

В Минэкономики отметили, что поддержка стартап-движения является одним из значимых инструментов развития инновационного предпринимательства в стране, поэтому планируют продолжить работу по поддержке и развитию стартап-движения.

"Практика подготовки ежегодных Планов проведения стартап-мероприятий сложилась с 2012 г. и успешно зарекомендовала себя в процессе взаимодействия Минэкономики, облисполкомов (Мингорисполкома) с организациями, осуществляющими подготовку и проведение стартап-мероприятий. Это позволяет указанным организациям пользоваться организационной, информационной и финансовой поддержкой местных органов власти", - прокомментировали в Министерстве экономики. 

№ п/п

Показатели

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

1

Количество стартап-мероприятий

167

157

123

171

375

2

Общее количество участников стартап-мероприятий, чел

8 100

4 179

4 866

15 168

19 840

3

Количество рассмотренных бизнес-проектов

917

706

767

1464

1668

4

Количество профинансированных

бизнес-проектов

35

11

5

22

20

Минэкономики поддерживает отношения с порядка 20 ключевыми организациями, которые осуществляют деятельность по организации и проведению стартап-мероприятий в стране. 

Кроме этого, для обеспечения взаимодействия вышеуказанных организаций с органами государственного управления определен перечень должностных лиц облисполкомов и Минского горисполкома, ответственных за реализацию мероприятий, предусматривающих развитие и государственную поддержку стартап-движения в Республике Беларусь.

 

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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