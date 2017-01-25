Власти Беларуси сократили количество стартап-мероприятий на 2017 год

Власти Беларуси сократили количество стартап-мероприятий. План проведения стартап-мероприятий в на 2017 год подписал Министр экономики Владимир Зиновский. В документе сказано, что в нынешнем году планируется организовать 199 мероприятий.
В Минэкономики отметили, что поддержка стартап-движения является одним из значимых инструментов развития инновационного предпринимательства в стране, поэтому планируют продолжить работу по поддержке и развитию стартап-движения.
"Практика подготовки ежегодных Планов проведения стартап-мероприятий сложилась с 2012 г. и успешно зарекомендовала себя в процессе взаимодействия Минэкономики, облисполкомов (Мингорисполкома) с организациями, осуществляющими подготовку и проведение стартап-мероприятий. Это позволяет указанным организациям пользоваться организационной, информационной и финансовой поддержкой местных органов власти", - прокомментировали в Министерстве экономики.
|
№ п/п
|
Показатели
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
2015г.
|
2016г.
|
1
|
Количество стартап-мероприятий
|
167
|
157
|
123
|
171
|
375
|
2
|
Общее количество участников стартап-мероприятий, чел
|
8 100
|
4 179
|
4 866
|
15 168
|
19 840
|
3
|
Количество рассмотренных бизнес-проектов
|
917
|
706
|
767
|
1464
|
1668
|
4
|
Количество профинансированных
бизнес-проектов
|
35
|
11
|
5
|
22
|
20
Минэкономики поддерживает отношения с порядка 20 ключевыми организациями, которые осуществляют деятельность по организации и проведению стартап-мероприятий в стране.
Кроме этого, для обеспечения взаимодействия вышеуказанных организаций с органами государственного управления определен перечень должностных лиц облисполкомов и Минского горисполкома, ответственных за реализацию мероприятий, предусматривающих развитие и государственную поддержку стартап-движения в Республике Беларусь.
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