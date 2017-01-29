Сегодня мир отмечает День без интернета

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Сегодня, 29 января, мир отмечает День без интернета (International Internet-Free Day). Его принято отмечать в последнее воскресенье января. Главная цель - напомнить интернет-сообществу о том, как важно проводить дни, свободные от Всемирной паутины.

В начале 2000-х годов с такой инициативой впервые выступил "Британский институт социальных изобретений". Праздник был задуман в противовес Дню интернета. 

Сегодня рекомендуется отвлечься на сутки от социальных сетей, мессенджеров и прочей работы в Сети, чтобы посвятить свободное время общению с реальными людьми, а также любимым занятиям и хобби.

 


 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

А день без алко когда-нибудь? Нужно, нужно. А то выдумали. И не отлючают, что характерно. Равно, что объявить День Без Секса.

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Аватар пользователя mike

mike

Скучища тут. Ну ничего полезно-познавательного или развлекательного. "День без Интернета" реально наступит, когда все сайты станут, как этот. :) К счастью, такого никогда не случится. Впрочем... Нет, может случиться: если начнётся Третья Мировая. Не дай, Бог.

mike пишет:

А день без алко когда-нибудь? Нужно, нужно. А то выдумали. И не отлючают, что характерно. Равно, что объявить День Без Секса.

Какой из них практикуете? 

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mike

Спооси что-нибудь поумнее, хлопчик.

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