Сегодня мир отмечает День без интернета

Сегодня, 29 января, мир отмечает День без интернета (International Internet-Free Day). Его принято отмечать в последнее воскресенье января. Главная цель - напомнить интернет-сообществу о том, как важно проводить дни, свободные от Всемирной паутины.

В начале 2000-х годов с такой инициативой впервые выступил "Британский институт социальных изобретений". Праздник был задуман в противовес Дню интернета.

Сегодня рекомендуется отвлечься на сутки от социальных сетей, мессенджеров и прочей работы в Сети, чтобы посвятить свободное время общению с реальными людьми, а также любимым занятиям и хобби.



