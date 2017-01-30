Американец случайно заработал миллион долларов на покупке дома за биткоины

Житель Калифорнии нечаянно заработал один миллион долларов при покупке особняка. Мужчина предпочел оплатить дом стоимостью около четырех миллионов долларов биткоинами. Сотрудник платформы Bitpay Сонни Сингх (Sonny Singh) рассказал, что компания по продаже недвижимости обратилась в сервис с просьбой сопровождать сделку.

В момент начала оформления оплаты цена биткоина составляла около 750 долларов, а в момент закрытия сделки уже находилась на уровне тысячи долларов.

Поскольку размер необходимой суммы для оплаты был зафиксирован еще до резкого скачка криптовалюты, в руках калифорнийца оказались «лишние» 1,3 миллиона долларов. На вырученные деньги мужчина приобрел новый Lamborghini.