В Viber для Android и iOS появились исчезающие сообщения

Команда мессенджера Viber выпустила обновленную версию приложения для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством апдейта Viber 6.6 стали самоуничтожающиеся сообщения.

Благодаря таким "секретным" исчезающим сообщениям, можно отправить послание, которое автоматически удалится спустя заданное время после просмотра.

Еще одно новшество — отправка коротких видеосообщений продолжительностью до 30 секунд. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку записи, а для отправки – отпустить ее.

У пользователей iOS появилась возможность отправки медиафайлов без сжатия, а также поддержка интерактивных уведомлений iOS 10, позволяющая просматривать содержимое чата, просто зажав уведомление. У пользователей Android стала доступна опция "Очистить чат", стирающая все сообщения в чате, не удаляя самого чата.