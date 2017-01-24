18 секретов мессенджера Viber, о которых вы не знали

Viber – популярный мессенджер для смартфонов. В Беларуси он особенно пользуется успехом. Кажется, уже не осталось тех, у кого он не установлен. Даже интернет-магазины и автосалоны завели там себе аккаунты. По данным на 2016 год Viber, это самый популярный мессенджер в Беларуси, Молдове, Украине. В соседней России и Казахстане он на 2-ом месте (после WhatsApp).

Более 600 млн. установок только на платформе Android говорят о многом. Аудитория Viber уже насчитывает более 784 млн. активных пользователей по всему миру. Сегодня мы научим вас пользоваться Viber профессионально. И расскажем секреты мессенджера, о которых мало кто знает.

1. Не всем известно, что Viber может быть причиной для быстрого разряда аккумулятора в вашем смартфоне. Зайдите в раздел "Настройки" - "Общие" – "Wi-fi" - "Политика режима ожидания". По умолчанию там включена опция "Всегда на связи". Это означает, что Viber скрыто держит Wi-fi постоянно включенным. При этом в панели уведомлений на смартфоне вы этого не видите! Вот такая функция. Естественно, это влияет на разряд аккумулятора. Отключите это (выбрав "Использовать параметры устройства"). И тогда сэкономите до 10% вашего аккумулятора.

2. Вам надоело общаться с определенным человеком? Вы получаете рекламу и спам от конкретного контакта? Просто заблокируйте этот контакт, и вы не получите ни одного лишнего сообщения. К слову, он об даже об этом не узнает. Для этого необходимо зайти в Настройки чата с назойливым пользователем и выбрать "Блокировать этот контакт". После этого все его сообщения будут автоматически игнорироваться.

3. С шестой версии Viber использует сквозное шифрование сообщений и разговоров посредством 128-битных ключей Salsa20. При создании сессий между двумя пользователями используется криптография на эллиптических кривых с 256-битным ключом Curve-25519.

Это значит, что ваше "Привет, как дела?" может быть расшифровано только вашим собеседником. И никакое ФБР и ФСБ не сможет расшифровать вашу переписку.

Для того, чтобы удостовериться, что у вашего собеседника используется такой же ключ, есть функция "Верификации контакта". Для этого зайдите в информацию о чате, а затем выберите пункт "Верифицировать контакт". Затем позвоните (посредством Viber) человеку. И во время звонка нажмите на значок замка. У вас появится цепочка из цифр. Продиктуйте ее собеседнику. Она должна совпадать с таким же набором у него. После этого жмите "Доверять этому контакту". Значок замка при этом должен сменить цвет с серого на зеленый. Это значит, что теперь точно никто не узнает, в какую пиццерию вы сегодня идете, и во сколько вы встречаетесь с подружкой.

4. Функция скрытых чатов в Viber появилась относительно недавно. С помощью таких чатов можно ограничить доступ к переписке, защитив ее специальным четырехзначным паролем. Для того, чтобы скрыть сообщения, достаточно открыть "Настройки" диалога, выбрать пункт "Скрыть этот чат" и установить четырехзначный пин-код. После этого он пропадет из списка и будет доступен только через "Поиск" – посредством ввода пин-кода. Идеальная функция для Джеймса Бонда.

5. Если вы хотите перенести либо сохранить лог сообщений Viber на другое устройство – нет ничего проще. Зайдите в "Настройки" – "Вызовы и сообщения" – "Журнал электронных сообщений". Все журналы сохранятся в архив, который вы сможете отправить на e-mail.

6. Существует способ отключить уведомление о том, что вы просмотрели/прочитали сообщение. Если вам мешает эта функция, достаточно зайти "Настройки" – "Конфиденциальность" и снять галочку с "Просмотрено". При этом у вас тоже отключится возможность просматривать статус сообщений у других. Отключите пункт рядом "В сети", и пользователи не будут видеть, онлайн вы или нет. Эту настройку можно менять 1 раз в сутки. Но, если вы переведете время на телефоне на сутки вперед, можно менять и чаще.

7. Вы случайно отправили сообщение не тому контакту? Или написали, а потом решили поменять планы? В Viber можно удалить отправленное сообщение при условии, если контакт его еще не прочитал. Пословица «Слово не воробей…» в Viber не работает. Для этого вам необходимо нажать на сообщение и выбрать пункт «Удалить везде».

8. Мало кто знает, но в Viber можно обратиться напрямую, если у вас возникли проблемы технического характера или вы потеряли аккаунт. Вот ссылка на онлайн-чат с технической поддержкой Viber (English).

9. При отправке сообщений вы можете автоматически прикладывать к ним свое местоположение. Удобно, когда вы возвращаетесь из дальней поездки или просто общаетесь с женой/мужем. Для этого необходимо зайти в "Информацию" о чате и включить там пункт Местоположение.

10. Существуют "альтернативные" сборки Viber с другой цветовой гаммой, с вырезанной рекламой и переработанными уведомлениями. Есть даже способы "активации" платных наклеек на устройствах с root. Их можно скачать, например, здесь.

Но помните, что это НЕ официальные клиенты Viber, поэтому все, что вы делаете, только на ваш страх и риск.

11. Чтобы посмотреть, на какой номер (или на какую SIM) у вас зарегистрирован Viber, достаточно найти себя в "Контактах", там будет эта информация. Если вас там нет – просто временно создайте контакт с вашими телефонами.

12. В Viber встроен QR-ридер. Он позволяет считывать QR-коды с этикеток, рекламы и других мест. Нет надобности в скачивании отдельного приложения для чтения QR-кодов. Для запуска этой функции откройте выпадающее меня слева, затем выберите "QR –код":

13. Все знают, что для PC есть отдельный клиент Viber (скачать), который уже начал составлять конкуренцию неповоротливому Skype. Он удобный и легкий. Однако не без недостатков.

Если вы установите себе на компьютер его и при этом удалите приложение со смартфона – то через пару недель вы не сможете пользоваться им на компьютере! Вот так Viber жестко привязывает своих пользователей к смартфону. Помимо всего, в клиент встроено неотключаемое автообновление и сбор непонятных анонимных (анонимных ли?) данных. Для отключения сбора данных рекомендуем зайти в "Настройки" – "Учетная запись" и снять галочку с этого пункта.

14. Мобильное приложение Viber также грешит сбором непонятных данных "для улучшения качества Viber". Что там собирается - не особо ясно. Может быть то, как часто вы употребляете фразу "купить доллары, Беларусь", а может просто количество виртуальных поцелуев, которые вы послали своей девушке/парню. В любом случаем рекомендуем ее отключить. Заходим в "Настройки" – "Конфиденциальность" – "Собирать данные аналитики" и снимаем галочку.

15. Если у вас старый смартфон с малым количеством памяти, и последние версии Viber у вас медленно работают или не работают вообще – есть выход. В смартфон можно скачать более ранние версии Viber – легкие и не так "кушающие" память. Для этого зайдите на сайт apkmirror.com и скачайте более старую версию в формате apk. Затем подключите к компьютеру смартфон и загрузите файл. Запустите этот файл со смартфона.

16. В Viber есть паблик-чаты. Об этом знают все. По сути, это стандартный чат для группового общения, но найти и увидеть его содержание может любой пользователь Viber. Можно проводить аналогии с Twitter. В Беларуси есть уже много паблик-чатов, которые делятся полезной и не очень информацией.

17. Интеллектуальные уведомления – удобная вещь, если вы получаете много сообщений. Если они приходят от одного человека – они начинают накапливаться. И не занимают много места. Рекомендуем включить в разделе "Информации" о чате.

18. Снизить потребление мобильного интернета Viber-ом можно весьма просто. Зайдите в "Настройки" – "Галерея медиа" и отключите функцию "Автозагрузка фото в мобильных сетях", и включите "Отключите фоновую загрузку содержимого паблик-чатов". Теперь без вашего ведома Viber будет потреблять намного меньше трафика.

Все советы актуальны для версии Viber для Android 6.3.1. Скачать ее можно здесь.