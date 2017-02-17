Смартфон LG G6 получит дисплей FullVision и интерфейс UX 6.0

Новый смартфон LG G6 от компании LG Electronics (LG) оснащен пользовательским интерфейсом UX 6.0, позволяющим раскрыть все преимущества широкого дисплея FullVision.

Дисплей FullVision с соотношением сторон 18:9 (2:1) имеет разрешение QHD+ (2880 x 1440 точек) и диагональ 5,7 дюйма со скругленными углами и занимает практически всю фронтальную часть смартфона. Дизайн новинки создан с учетом эргономики так, чтобы обеспечить максимально комфортный просмотр современного цифрового контента.

Новый пользовательский интерфейс позволяет в полной мере оценить все преимущества экрана FullVision. Оболочка очень удобна в работе и имеет ряд совершенно новых удобных функций, например:

разные настройки формата отображения в зависимости от вида контента (видеоролики, Web-страницы);

улучшенный интерфейс камеры задействует всю площадь экрана формата 18:9, добавлены абсолютно уникальные возможности получения контента;

графический интерфейс пользователя (GUI), позволяющий открывать два окна рядом друг с другом. Это заметно повышает производительность при одновременной работе с несколькими приложениями, обеспечивает удобство работы с почтой, мессенджерами, календарем и другими приложениями.

Отличительный опыт использования

Дисплей FullVision обеспечивает высокое качество изображения. Большой экран, увеличенный по высоте, позволяет видеть больше информации при просмотре Web-страниц или чтении электронных книг. Видеоролики и компьютерные игры на таком экране выглядят более реалистично.

LG G6 — новая веха в сфере смартфонов премиального класса с экранами 18:9. Все больше фильмов, приложений и игр выпускаются с поддержкой этого соотношения сторон. Смартфон предусматривает возможность просмотра в формате 18:9 любого контента, в том числе изначально созданного в формате 16:9.

Улучшенный интерфейс камеры

Новый функционал камеры обеспечен дисплеем 18:9, съемка фотографий стала гораздо удобнее и увлекательнее. На большом экране можно одновременно и снимать новые фото, и просматривать сделанные ранее. В интерфейсе LG UX 6.0 предусмотрена функция Square Camera (Квадратная камера). Она делит экран формата 18:9 на два одинаковых квадрата. Это обеспечивает выполнение съемки в формате 1:1, который широко применяется в социальных сетях (например, в Instagram) при одновременном просмотре недавно сделанных фотографий в соседнем окне. Кроме того, появился новый режим съемки Food Mode (Съемка еды), обеспечивающий высокую насыщенность и отличное качество цветопередачи при фотографировании еды. Появилась и функция создания анимированных GIF-файлов, содержащих от 2 до 100 отдельных кадров.

Расширенная многозадачность

LG G6 максимально использует новые возможности, предоставляемые дисплеем формата 18:9. Теперь окно входящего вызова можно открыть рядом с окном списка контактов, а просматривать фотогалерею одновременно с настройкой медиа плеера. Предусмотрено объединение нескольких фотографий квадратного формата, при этом получаются коллажные обои, которые затем можно поместить на экран блокировки. Пользователь может вводить заметку в одной половине экрана и одновременно просматривать web-страницы в другой. В приложении «Календарь» при повороте смартфона G6 в горизонтальное положение — в левой части экрана выводится календарь, а в правой — подробное расписание встреч и событий. Возможности многооконного интерфейса безграничны.

«На создание модели LG G6 с экраном FullVision нас вдохновило мнение опытных кинематографистов, которые считают, что формат 18:9 — наилучший для просмотра и старого кино, и нового контента цифрового века», — отметил Джуно Чо (Juno Cho), президент LG Electronics and Mobile Communications Company.

Смартфон LG G6 будет представлен в рамках выставки MWC 2017 в Барселоне, Испания, 26 февраля. Ознакомиться с коротким видео о UX 6.0 можно по ссылке: