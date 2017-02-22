30 оригинальных продуктов от белорусских производителей появятся на платформе Ulej.by

Краудфандинговая платформа Ulej.by запустила механизм вывода белорусских продуктов на массовый рынок. Уже более 30 производителей начали сотрудничество с площадкой. Среди них есть как молодые дизайнеры и небольшие мануфактуры, так и крупные игроки. Ulej.by предоставит доступ широкой аудитории к их новейшим разработкам, на которые уже сейчас можно оформить предзаказ.



«В Беларуси работают сотни дизайнеров, мануфактур, средних и крупных производств. У многих из них есть оригинальные разработки, а кто-то уже сейчас выпускает невероятные по качеству продукты небольшими партиями, что вынуждает предпринимателей ставить высокую цену на товар, - рассказывает Эдуард Бабарико, директор по развитию платформы Ulej.by. – Краудфандинг помогает дизайнерам и мануфактурам вывести свои разработки на массовый рынок и снизить цену на них, а большим и средним производствам – отойти от привычной “штамповки” и начать экспериментировать. Краудфандинг меняет карту производства по всему миру, давая шанс на успех бизнесу и облегчая жизнь потребителям».



На сайте Ulej.by белорусские производители выставляют свои разработки и продукты, готовые к массовому производству. Любой человек, заинтересованный конкретным предложением, может оставить предзаказ на его создание прямо на площадке. Если спрос окажется достаточным, продукт поступит в массовое производство. Если же спрос на продукт окажется низким, то все предзаказы аннулируются, а у авторов кампании появится возможность переосмыслить свой продукт, предложив рынку что-то по-настоящему ценное. Таким образом, судьба белорусских продуктов окажется в руках потенциальных покупателей.



В течение ближайших 4-х месяцев на платформе появится более 30 разработок от белорусских производителей. На данный момент на сайте размещено 5 продуктов, доступных потребителю, каждый из которых способен развенчать негативный стереотип о товарах отечественного производства.