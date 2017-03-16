В 2016 году число вымогателей, ориентированных на Android-устройства, увеличилось на 50% в сравнении с 2015 годом. Наибольший всплеск отмечен в первой половине года. Об этом рассказали представители антивирусной компании ESET на пресс-конференции в Минске.

В ходе исследования компания ESET выяснила, что в 2015 году злоумышленники выпускали 200 новых вредоносных программ для Android каждый месяц, в 2016 их число увеличилось до 300, а в 2017 возрастет до 400.

Среди мобильных вымогателей преобладают так называемые «полицейские» вымогатели. Они блокируют экран устройства; требование выкупа имитирует официальное сообщение о блокировке за просмотр порноконтента, распространение нелицензионного ПО и другие подобные «нарушения».