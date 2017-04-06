ESET: белорусы используют IoT для развлечений

Антивирусная компания ESET провела опрос, посвященный интернету вещей. Белорусские респонденты назвали уже имеющиеся IoT-устройства, взаимодействующие друг с другом или внешней средой через интернет, а также интересующие «умные» девайсы.

Выяснилось, что белорусы используют концепцию IoT преимущественно для «цифровых» развлечений. У 74% респондентов есть игровые приставки с доступом в интернет, у 65% – Smart TV. 26% осваивают мобильные гаджеты: «умные» часы, фитнес-трекеры и другие носимые устройства.

Новые устройства интернета вещей, которые готовятся к выходу на массовую аудиторию, имеют хорошие перспективы в Беларуси. Участники опроса ESET интересуются решениями для «умного дома»: интеллектуальным управлением освещением и системами безопасности (по 53%), климат-контролем (44%).

Интересны белорусам и интеллектуальные бытовые приборы: стиральные машины (16%), роботы-пылесосы (13%), кофеварки (9%) – все приборы с возможностью дистанционного управления через интернет.

Немало белорусов задумываются об «умных» автомобилях – этот вариант указали 41% респондентов.

Большинство устройств «умного дома» подключаются к интернету при помощи Wi-Fi роутера. К сожалению, значительная часть домашних роутеров потенциально опасна – на 15% устройствах установлены слабые пароли, еще 7% имеют уязвимости программного обеспечения. Это ставит под угрозу безопасность домашней сети.

Опрос ESET проводился в ноябре 2016 года. В нем приняли участие около 150 посетителей портала «Мы ESET» из Беларуси. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.