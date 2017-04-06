Белорусские компании вошли в десятку лучших разработчиков программного обеспечения по версии американского аналитического ресурса Clutch. В обновленном списке ТОП-10 указаны крупные компании Artezio, Itransition, Qulix Systems, SumatoSoft и другие.

Главный аналитик Clutch Джошуа Марголин отметил благоприятное влияние образовательной политики и продуманных программ экономического развития в стране на качество услуг технологических компаний.



«Национальный акцент на образование, продуманные программы экономического развития и стремление к превосходному обслуживанию клиентов - все это позволяет в Беларуси активно развивать техническую индустрию», - отметил Джошуа Марголин.



Рейтинг лучших разработчиков ПО от Clutch базируется на полноценном исследовании рынка, которое учитывает новые отраслевые данные и проверенные отзывы клиентов. Цель экспертизы – сфокусировать внимание бизнеса на технологических лидерах, которые обладают достаточным опытом разработки программных продуктов и веб-проектов.



Обзор Clutch белорусского рынка программных и веб-разработок включает 59 компаний. Они оцениваются профессиональными аналитиками с учетом отзывов реальных клиентов, положению на рынке и технологичности решений.