10 причин, по которым стоит посетить Huawei на «ТИБО-2017»

Самое приятное в стремительно надвигающейся выставке «ТИБО-2017» – это то, что на нее действительно есть зачем идти. Хедлайнером в этом году выступает Huawei – компания, которая в последние годы набирает очки репутации просто с бешеной скоростью. Не знаю точно, чем вы будете заниматься с 18 по 21 апреля, но есть как минимум десять причин, чтобы потратить полчаса на посещение футбольного манежа. Рассказываю на примере только одного стенда (всего в «ТИБО» участвует несколько десятков крупных брендов).

Начну сразу с десерта. В рамках выставки все компании-участники будут проводить презентации новых продуктов. Забыты скучные 2000-е, когда на «ТИБО» продавали обувь и демонстрировали полупустые площадки. Теперь выставка – снова витрина высоких технологий в Беларуси. Самое яркое тому доказательство – новые флагманские смартфоны Huawei P10 и P10 Plus. Свежий дизайн, великолепный экран, защищенный стеклом Gorilla Glass v5, которое почти вдвое прочнее Gorilla Glass v4, улучшенная эргономика, новый сканер отпечатков пальцев, более емкий аккумулятор и более чем лояльная цена.

На «ТИБО-2017» можно будет, во-первых, на эти смартфоны посмотреть, во-вторых, лично их протестировать. В-третьих, Huawei гарантирует, что любой желающий сможет персонально оценить возможности двойной камеры, созданной в партнерстве с легендарным немецким производителем Leica. Мужская часть посетителей выставки к тому же (в-четвертых) получит возможность оценить селфи-камеру, тем более, что по слухам самые красивые модели (речь сейчас не о смартфонах) будут опять-таки на стенде Huawei. Причем фото можно будет получить для личного использования (это пятая причина) и потом выложить, например, в соцсети, получив свежие лайки или классы.

Посетителей с более серьезными целями прямо на стенде будут профессионально консультировать специалисты Huawei. Это действительно важно, потому что, несмотря на всю дружелюбность фирменной Android-оболочки, обычный пользователь редко использует даже 50% возможностей, которые предоставляет EMUI. Один мой знакомый, например, примерно полгода пользовался своим ‎Huawei P9 Plus не подозревая о том, что существует такая комфортная вещь, как голосовой помощник. Конечно, многие вопросы можно решить через Google, но, очевидно, что разобраться во всех способностях своего аппарата гораздо проще, когда ты общаешься с живым человеком, а не поисковой системой. Живое общение – шестая причина посетить выставку.

Седьмая и восьмая причины – призы и розыгрыши. К тому же местный PR-отдел заслуженно считается одним из самых сильных в стране, а значит, предлагаемые конкурсы будут не только выигрышны, но и интересны.

Последние две причины заглянуть касаются тех, кто просто любит столицу. Именно здесь вы сможете узнать что такое «город, который живет во мне», а также увидеть достопримечательности Минска в миниатюре.