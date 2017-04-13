Белорусская электронная карта заменит паспорт в 2019 году

Белорусская электронная карта (БЭК) заменит паспорт уже в 2019 году. Рассматриваются два варианта разработки ПО для электронного документа – с фиксированным функционалом и возможностью его расширения. Эксперты считают, что необходимо оглядываться на стратегию развития трансграничного пространства доверия ЕАЭС, то есть нужно учитывать возможное изменение функционала карты в перспективе.

Белорусская электронная карта (БЭК) разрабатывается в рамках «Комплекса мер по внедрению биометрических документов в Республике Беларусь и создания Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы (БИСРС)». Планируется, что с помощью БЭК граждане получат максимальный доступ к госуслугам. При создании карты учтены недочеты, замеченные в аналогичных документах других стран, пишет digital.report.

БИСРС объединяет разнородные автоматизированные системы для получения электронных услуг, как информационных, так и платежных, на основе единых правил. Ожидается, что в результате внедрения повысится прозрачность социальных трансфертов, сократятся расходы на организацию взаимодействия ведомственных и межведомственных систем.