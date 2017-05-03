Доля Windows 7 и Windows XP сокращается

Компания Net Applications обнародовала статистику по мировому рынку операционных систем для персональных компьютеров по итогам апреля текущего года.

Сейчас самой распространённой ПК-платформой является Windows 7, но доля этой операционной системы сокращается. Так, если в марте нынешнего года она занимала 49,42 % глобального рынка, то по итогам прошлого месяца — 48,50 %.

Кроме того, снижается доля другой популярной среди пользователей ОС разработки Microsoft — Windows XP. Эта операционная система сейчас занимает 7,04 % рынка против 7,44 % в марте 2017-го. Такая ситуация объясняется усилиями Microsoft по продвижению своей флагманской платформы — Windows 10. Доля этой системы в течение прошлого месяца поднялась с 25,36 % до 26,28 %.

В целом различные версии операционных систем Microsoft занимают 91,66 % рынка программных платформ для персональных компьютеров. Ещё 6,25 % приходится на macOS. Операционные системы с ядром Linux удерживают только 2,09 % отрасли.