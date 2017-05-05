Белорусские ученые разработали новый способ передвижения сферических роботов, сообщил сегодня БЕЛТА заведующий лабораторией робототехнических систем Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Григорий Прокопович перед началом круглого стола молодых ученых по междисциплинарному сотрудничеству "Робототехника: от принципов построения до практического использования".

"Способы передвижения роботов - значимая проблема на данный момент. Шагающие роботы, которых мы видим в фильмах, существуют, но они стоят $300-500 тыс. Поэтому нужны другие способы передвижения, качественные и дешевые. Один из вариантов - сферические роботы, все значимые элементы которых находятся внутри корпуса. Мы разработали новый способ передвижения таких роботов. Российский патент на эту разработку уже получили, сейчас получаем белорусский", - сказал Григорий Прокопович. Кроме того, ученые завершили проект по созданию образовательного робота - конструктора RoboCake. Этот конструктор тоже запатентован.

"Мы уже продали БГУ пять образовательных роботов. Их будут использовать на факультете прикладной математики и информатики. Научившись управлять нашими устройствами, ребята смогут сразу приходить на реальное производство. Образовательная робототехника необходима для подготовки специалистов", - отметил ученый.

Также в НАН Беларуси занимаются разработкой программного обеспечения для робототехники. Уделяется внимание и такому направлению, как групповая робототехника. "Возьмем, например, робот-пылесос. Если купить несколько таких роботов для уборки больших площадей, то не факт, что они уберут в несколько раз лучше, если каждый из них будет действовать сам по себе. Нужны новые программы, способы коммуникации, алгоритмы управления. Раньше мы рассматривали групповую робототехнику больше с точки зрения фундаментальной науки, а теперь переходим к практике. Уже есть интересные результаты", - добавил Григорий Прокопович.

Ученые рассматривают и новые способы обработки информации. "Мы изучаем вместе с нашими нейрофизиологами, как думает человек. Человеческий мозг - не алгоритм, там совершенно другая структура. Мы пытаемся ее моделировать", - сказал ученый.

