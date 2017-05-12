Учебная лаборатория по защите информации открылась в БГУИР

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники сегодня открылась учебная лаборатория по защите информации, сообщает БЕЛТА. Лаборатория создана в партнерстве с российским разработчиком средств информационной безопасности Searchinform.

Одно из направлений лаборатории - разработка собственных средств защиты информации. "Наше устройство "Прибой" обеспечивает защищенный контур в помещении, исключая возможность перехвата информации с помощью технических средств за пределами помещения. Другая разработка - детектор, который обнаруживает утечку информации с компьютеров. Все приборы производятся на базе БГУИР и уже распределены по заказчикам", - рассказал заведующий кафедрой защиты информации Тимофей Борботько. Он отметил, что осенью на кафедре откроется авторизованный центр Searchinform, пройти обучение в котором смогут все желающие. На базе центра будет работать кружок для подготовки школьников по информационной безопасности. Кроме того, впервые в Беларуси планируется проведение олимпиады по этой дисциплине.

Первый проректор БГУИР Сергей Дик отметил, что концепция обучения в БГУИР заключается в совместной подготовке специалистов с ведущими IT-компаниями. Это позволяет работать вместе с заказчиками кадров. Они предоставляют свои продукты, отдельные дисциплины, по которым ведется практико-ориентированная подготовка студентов.

Кафедра защиты информации БГУИР единственная в стране готовит уникальных специалистов, обеспечивающих контроль технических средств и механизмов систем защиты информации, а также проведение аттестации и сертификации на соответствие нормативным требованиям технической защиты информации. Компания Searchinform разрабатывает решения для защиты информации в банковском деле, машиностроении, нефтегазовой отрасли, госуправлении.