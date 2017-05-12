Китайские СМИ посетили ПВТ

Представители китайских средств массовой информации, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, 3 мая посетили Парк высоких технологий. Об этом сообщается на официальном сайте Парка.

ПВТ стал важнейшим объектом в программе пресс-тура. Уникальный инновационный ИT-кластер, один из лидеров в Центральной и Восточной Европе, вызвал большой интерес у китайских журналистов. В ходе презентации о деятельности ПВТ Иван Жизневский, заместитель директора администрации ПВТ, рассказал об основных достижениях Парка, его особенностях и перспективах.

После презентации у китайских журналистов была возможность задать дополнительные вопросы. Больше всего гостей интересовали крупнейшие белорусские проекты, продукты и услуги компаний-резидентов ПВТ, планы по развитию белорусского Парка, конкуренция на мировом рынке и роль ПВТ в развитии информационных технологий.

В завершение визита делегация посетила бизнес-инкубатор ПВТ, где ознакомилась с результатами работы отдела поддержки инновационного предпринимательства ПВТ. В Беларусь для участия в пресс-туре прибыли около 40 представителей китайских СМИ. Тур продлится до 7 мая.