Антивирусные компании заподозрили в глобальной кибератаке хакеров из КНДР

Компании Symantec и «Лаборатория Касперского» нашли доказательства того, что к глобальной кибератаке с помощью вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0 могут быть причастны хакеры из Северной Кореи.

По данным экспертов, фрагменты кода, обнаруженные в ранней версии вируса WannaCry, использовались группировкой Lazarus Group, которую подозревают в связях с Пхеньяном. При этом в обеих компаниях утверждают, что пока рано говорить о причастности КНДР к атаке, поразившей более 300 тысяч компьютеров в 150 странах.

Хакеры из Lazarus Group действуют более нагло, чем их коллеги из других стран, поскольку вынуждены добиваться большей выгоды для находящейся под санкциями КНДР. В частности, их обвиняют в краже 81 миллиона долларов из Центрального банка Бангладеш.