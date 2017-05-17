11-летний американец на конференции по кибербезопасности взломал несколько смартфонов

11-летний американец Рубен Пол (Reuben Paul), выступая на конференции по кибербезопасности One Conference 2017 в Нидерландах, рассказал, как «можно превратить любой предмет в оружие» с помощью смартфона и Bluetooth.

Шестиклассник пояснил, что «от терминаторов до плюшевых мишек, любой предмет и любую игрушку можно превратить в оружие». Пол взял на сцену своего «умного» плюшевого медведя, который подключается к iCloud через WiFi или Bluetooth, а также воспроизводит сообщения и понимает голосовые команды.

С помощью одноплатного компьютера Raspberry Pi, подключённого к ноутбуку, Пол просканировал смартфоны в зале, на которых включён Bluetooth. Подросток сумел получить несколько телефонных номеров присутствующих, среди которых были высокопоставленные чиновники.

Затем Пол воспользовался рукописной программой на языке Python, через которую подключился к одному из смартфонов. С помощью устройства он «подслушал» конференцию, записал короткое голосовое сообщение и отправил своему плюшевому медведю. Также подросток дистанционно включил фонарик на игрушке.

По словам Пола, любое устройство, подключающееся к интернету, может работать через Bluetooth. Он добавил, что злоумышленники могут украсть личную информацию пользователей или следить за ними с помощью GPS.

Отец мальчика, специалист в области информационных технологий, рассказал, что Рубен проявлял способности ещё в шестилетнем возрасте. По словам Мано Пола, он был шокирован, когда сын взломал с помощью смартфона одну из «умных» игрушек.

Кроме того, 11-летний Пол периодически выступает с лекциями о том, как обезопасить современные устройства от взлома. В 2015 году Рубен стал самым юным участником конференции по кибербезопасности Ground Zero Summit 2015. Он основал студию Prudent Games, которая занимается созданием игровых приложений для детей.