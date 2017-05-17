11-летний американец на конференции по кибербезопасности взломал несколько смартфонов

11-летний американец Рубен Пол (Reuben Paul), выступая на конференции по кибербезопасности One Conference 2017 в Нидерландах, рассказал, как «можно превратить любой предмет в оружие» с помощью смартфона и Bluetooth.
Шестиклассник пояснил, что «от терминаторов до плюшевых мишек, любой предмет и любую игрушку можно превратить в оружие». Пол взял на сцену своего «умного» плюшевого медведя, который подключается к iCloud через WiFi или Bluetooth, а также воспроизводит сообщения и понимает голосовые команды.
С помощью одноплатного компьютера Raspberry Pi, подключённого к ноутбуку, Пол просканировал смартфоны в зале, на которых включён Bluetooth. Подросток сумел получить несколько телефонных номеров присутствующих, среди которых были высокопоставленные чиновники.
Затем Пол воспользовался рукописной программой на языке Python, через которую подключился к одному из смартфонов. С помощью устройства он «подслушал» конференцию, записал короткое голосовое сообщение и отправил своему плюшевому медведю. Также подросток дистанционно включил фонарик на игрушке.
По словам Пола, любое устройство, подключающееся к интернету, может работать через Bluetooth. Он добавил, что злоумышленники могут украсть личную информацию пользователей или следить за ними с помощью GPS.
Отец мальчика, специалист в области информационных технологий, рассказал, что Рубен проявлял способности ещё в шестилетнем возрасте. По словам Мано Пола, он был шокирован, когда сын взломал с помощью смартфона одну из «умных» игрушек.
Кроме того, 11-летний Пол периодически выступает с лекциями о том, как обезопасить современные устройства от взлома. В 2015 году Рубен стал самым юным участником конференции по кибербезопасности Ground Zero Summit 2015. Он основал студию Prudent Games, которая занимается созданием игровых приложений для детей.
Комментарии
Не понял. Вот честное слово.
Уверен, что среди взломанных все были на Андроиде
> Не понял. Вот честное слово.
Что непонятного - взмахнул бумажкой с кодом на Python, как волшебник палочкой.
:) Не сомневаюсь ни в Вашей уверенности, ни в ее обоснованности.
Похоже ты заливаешь ... фундамент. (С)
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