Впервые студент из БГУ стал победителем Международного конкурса «Greatminds»

Пятикурсник факультета прикладной математики и информатики БГУ Александр Бажанов одержал победу в Международном конкурсе «Greatminds» корпорации IBM. Это состязание позволяет призерам принять участие в научных проектах совместно с учеными других стран, понять реальные проблемы в отрасли информационных технологий, а также получить знания о передовых технологиях IBM. Об этом сообщается на официальном сайте БГУ.

Александр Бажанов является единственным белорусам, который за девятилетнюю историю состязания смог войти в международную научную группу IBM. Решающим фактором в выборе лучших из претендентов стали письменные ответы конкурсантов на вопросы, касающиеся личного видения развития научной отрасли в выбранной теме, а также способы применения и дальнейшее развитие в ней IT-технологий.

Уже в августе Александр Бажанов присоединится к коллективу исследовательской лаборатории IBM в городе Найроби (Кения). В этой лаборатории работают 20 ученых. Именно здесь студент БГУ будет работать над проектом A 2017 06 «Биометрическая идентификация на основе технологии блокчейн (Кения)». Тема исследования выбрана самим соискателем.

В этом научном подразделении создают идентификационную систему для Кении и платформу для создания более сложных приложений, таких как защищенные электронные медицинские записи, которые пользователи смогут предоставлять другим при необходимости.

Конкурс «Greatminds» проводился в 9-й раз. И за это время только 70 студентов из разных стран смогли пройти стажировку в исследовательских лабораториях IBM. Победа в этом состязании гарантирует участникам стажировки от трех до шести месяцев в одной из исследовательских лабораторий IBM в Цюрихе, Дублине, Найроби или Йоханнесбурге для студентов из Центральной и Восточной Европы, а также Ближнего Востока и Африки.