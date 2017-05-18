Google I/O: Android O, нейросети, виртуальная реальность и другие новинки

Компания Google на конференции для разработчиков продемонстрировала новый сервис на основе нейронных сетей, улучшенный Google Assistant и рассказала о новой версии Android.

Android O

Компания Google сообщила, что на базе Android работают 2 млрд устройств — смартфонов, планшетов, часов и других.

В системе появился сервис Vitals, который следит за основными показателями устройства для сохранения заряда аккумулятора, обеспечения безопасности и повышения производительности. Так, новая система станет загружаться быстрее, да и в общем смартфоны будут работать быстрее: компания показала на примере Google Таблиц, что после оптимизации производительность приложения выросла в два раза.

Автозаполнение полей начнет работать в сторонних приложениях — данные будут подтягиваться из браузера Chrome. Теперь не нужно вводить пароль для клиента Twitter, если данные аккаунта сохранены в облаке Google.

Кроме того, внедрены элементы искусственного интеллекта в функцию копирования текста. Система будет определять имена, названия, номера телефонов и другое — при долгом нажатии на них будет предложено открыть соответствующее приложение. Например, при выделении адреса появится иконка приложения Карты.

На рабочем столе у иконок приложений появились ярлыки, отображающие количество уведомлений, — функция Notofocations Dots. При длительном нажатии на иконку откроется вкладка с уведомлениями. Где-то мы это уже видели.

В магазине приложений появится функция оповещения об опасных приложениях с помощью Google Play Protect — что-то вроде встроенного антивируса. Это поможет защитить устройства от вредоносных программ. Также Play Protect поможет найти утерянный смартфон: эта функция аналогична «Найти мой iPhone» в iOS, но действует на любых устройствах с установленным Google Play.

Daydream

Новые флагманы Samsung Galaxy S8 и S8+ получат поддержку платформы виртуальной реальности от Google. Очень интересный ход, ведь у Samsung есть Gear VR.

Также в этом году появятся шлемы виртуальной реальности на Daydream от HTC и Lenovo. Это — полноценные шлемы со встроенными дисплеями, вставлять смартфон не нужно.

Google Lens

Представлен новый сервис для работы на основе нейронных сетей для распознавания объектов с камеры. Например, приложение подскажет, какой цветок изображен на фото, или предоставит информацию о ресторане по фотографии его вывески.

Сервис добавлен в Google Photo. Теперь, листая галерею своих фотографий, можно получать информацию о многих объектах — людях, зданиях, надписях и т.д.

Google Assistant

Сервис Google Lens интегрирован в карманный ассистент Google Assistant. Если вы наведете камеру на афишу концерта любимой группы, ассистент предложит добавить событие в календарь или сразу купить билет.

Видимо, вскоре Google Assistant сможет работать и на iOS! Объявлено и о поддержке «новых» языков — французского, немецкого, испанского, португальского и японского. Русский среди них не числится.

С помощью ассистента, например, можно заказать пиццу и через него же оплатить. Приложений, которые запускаются редко, будет еще меньше — их заменит ассистент. Компания анонсировала и набор для разработчиков, обеспечивающий сторонним компаниям возможность работать с Google Assistant.

Google поможет найти работу

Поиск Google станет агрегатором вакансий. Для их обработки используются специальные алгоритмы, позволяющие отображать только новые и актуальные предложения. Пока — только для Америки.