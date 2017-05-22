Французские программисты нашли способ разблокировать компьютеры, зараженные WannaCry

Французские программисты нашли возможность разблокировать компьютеры, зараженные вирусом WannaCry.

Создатели WannaCry заразили более 300 тысяч компьютеров в 150 странах и требуют от своих жертв выплатить им от $300 до $600 в течение недели.

Команды программистов в разных странах работают над методами спасения информации зараженных компьютеров. Пока что успеха достигли лишь французы, и то отчасти. Их метод работает в случае, если на компьютере после заражения не была выполнена перезагрузка и если WannaCry еще не заблокировал окончательно файлы.

Французская Quarks Lab опубликовала теоретическую методику расшифровки файлов WannaCry, а их соотечественники из Delpy перенесли эту методику на практику.

