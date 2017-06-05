Искусственный интеллект займёт должность публичного редактора The New York Times

Крупнейшее американское информационное издание The New York Times сообщило своим сотрудникам, что избавится от должности публичного редактора. Эту роль теперь будет выполнять расширенный раздел комментариев, модерируемый искусственным интеллектом.

Позиция публичного редактора в новостном издании относительно нова. Её открыли в 2003 году в результате обнаружения плагиата в статьях Джейсона Блэра (Jayson Blair). Целью было обеспечить большую прозрачность для подписчиков газеты. За 14 лет таких редакторов было шесть, но Лиз Спайд (Liz Spayd), которая занимает эту должность сейчас, станет последней.

«Наши подписчики в социальных сетях и читатели в Интернете собрались вместе, чтобы служить современным контролёром, более бдительным и сильным, чем когда-либо мог стать один человек», — написал владелец издательской империи Артур Окс Сульцбергер мл. (Arthur Ochs Sulzberger Jr.).

The New York Times запустит так называемый «Читательский центр», которым будет управлять редактор Ханна Инбер (Hanna Ingber). Через неё сотрудники издания смогут «напрямую реагировать на отзывы, вопросы, проблемы, жалобы и другие запросы общественности».

Система комментирования The New York Times работает на базе Conversation AI — системы искусственного интеллекта, разработанной Jigsaw, дочерним предприятием Google. Нейронная сеть была натренирована таким образом, чтобы находить и помечать случае троллинга и ненавистной речи в разделе комментариев газеты.

Система распространяется примерно на 10 % публикаций на сайте. Но теперь программа будет действовать практически во всех статьях и новостях.

«Это расширение означает значительное изменение в том, как мы обслуживаем наших читателей», — написал Сульцбергер.