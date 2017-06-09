Lenovo представила игровой ноутбук Legion Y520

Ноутбук толщиной 2,58 см весит 2,4 кг – его удобно носить с собой и брать на киберспортивные турниры. На алюминиевом напылении корпуса отпечатки пальцев практически не остаются – устройство выглядит статусно и презентабельно.

В Lenovo Legion Y520 установлен высокопроизводительный процессор Intel Core i7 седьмого поколения – любые современные игры запускаются без задержек и подвисаний. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 создана на основе архитектуры Pascal – производительность в 3 раза выше по сравнению с моделями предыдущего поколения. Она поддерживает новые геймерские технологии и революционные возможности – на ноутбуке запускаются любые современные игры.

Динамики Harman с технологией Dolby Audio Premium воспроизводят яркий, чистый и громкий звук для любого типа контента: игр, музыки, фильмов.

Клавиатура Lenovo Legion Y520 с четким, точным, чувствительным ходом кнопок (1,7 мм) оборудована красной подсветкой. Это не просто геймерский антураж: подсветкой удобно пользоваться во время игры ночью – символы хорошо видны без дополнительного света.

Процессор: до 7-го поколения Intel® CoreTM i7

Операционная система: Windows 10 Home

Графика NVIDIA GeForce: GTX 1050 Ti

Память: до 32 GB DDR4; 2 слота SODIMM

Жесткий диск: 128 GB / 256 GB / 512 GB PCIe SSD или 500 GB / 1 TB / 2 TB SATA HDD