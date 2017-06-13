В Парке высоких технологий зарегистрированы новые резиденты

На заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий 12 июня 2017 года в качестве новых резидентов ПВТ были зарегистрированы восемь ИТ-компаний. Об этом сообщается на официальном сайте Парка высоких технологий.

OOO "Аристек Системс" – специализируется на разработке программного обеспечения в области создания корпоративных информационных систем в сфере управления процессами.

OOO "Изибрэйн" – специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

OOO "Интеллектсофт Бел" – специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

OOO "Он Зэ Спот Девелопмент" – специализируется на разработке серверных решений, программного обеспечения для работы с корпоративными системами при помощи мобильных устройств, а также собственных программных продуктов.

OOO "Армада Софт" – специализируется на разработке программного обеспечения для организаций финансового сектора.

OOO "РСЛ" – специализируется на разработке программного обеспечения для микроконтроллеров, управляющих систем, мобильных приложений, а также иных комплексных решений в области ”Интернет вещей“.

OOO "Зенсофт БиВай" – специализируется на разработке программного обеспечения (ETL инструментов и CRM систем) для сбора неструктурированных данных больших объемов, их обработке и аналитике с помощью методов машинного обучения.

OOO "Оранжсофт Девелопмент" – специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных устройств и собственного SaaS решения для автоматизации внутрикорпоративных процессов коммуникации в компании.

ООО "Центр Разработки ПИ ЭС ЭЙ" и ООО "Юник Лаб" отказано в регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий (основание для отказа в регистрации заявителя: абзац третий пункта 10 Положения о Парке высоких технологий).

Таким образом, по состоянию на 12 июня 2017 года в Парке высоких технологий 181 резидент.