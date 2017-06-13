Дуров рассказал о попытке подкупить его сотрудников в США

Один из основателей «ВКонтакте» и создатель Telegram Павел Дуров рассказал о попытке американских правительственных учреждений подкупить его сотрудников. Об этом он написал в своем Twitter.

«Во время недельного визита нашей команды в США в прошлом году было две попытки подкупить наших разработчиков американскими ведомствами. Плюс давление на меня со стороны ФБР», — пояснил Дуров.

Так предприниматель ответил на комментарий одного из подписчиков, который утверждал, что между создателями приложения для шифрования CryptoApp и правительством США существует тайный сговор. «Было бы наивно думать, что в США можно запустить независимую и безопасную программу для шифрования», — добавил бизнесмен.