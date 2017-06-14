Компания «СофтТеко» присоединилась к глобальному договору ООН в области КСО

Этим действием компания демонстрирует социальную ответственность своего бизнеса и готовность следовать 10 принципам международной инициативы ООН.

«Подписание Глобального договора ООН в области КСО – очень важное событие в истории нашей компании, - прокомментировал ситуацию заместитель директора «СофтТеко» Сергей Зеневич. – Еще в процессе подготовки письма на имя Генерального секретаря ООН, мы понимали, какую ответственность берем на себя. Ведь присоединяясь к международной инициативе ООН, компания заявляет всему миру, что ее бизнес направлен не только на получение собственной коммерческой выгоды, но и на решение социально значимых проблем всего человечества, таких как защита окружающей среды, соблюдение прав человека, повсеместное искоренение детского труда, противодействие коррупции. Нам близки и понятны эти принципы устойчивого бизнеса. С первого дня мы строим свою компанию, ориентируясь на них. Теперь это получило свое документальное подтверждение».

Глобальный договор сегодня — это крупнейшая добровольная инициатива корпоративной социальной ответственности в мире. Она объединяет более 13 000 участников из 170 стран мира. В Беларуси Глобальный договор подписали около 40 организаций. Среди них как крупные корпорации, так и небольшие предприятия.

«Компания «СофтТеко» входит в сообщество прогрессивных современных бизнесов, для которых социальная ответственность является неотъемлемой частью долгосрочной корпоративной стратегии, - продолжил Сергей Зеневич. – Очень надеемся, что наш вклад в общую работу будет посильным и значимым. Мы всячески стараемся придерживаться 10 принципов Глобального договора. Так, например, в нашей компании неукоснительно исполняется принцип гендерного равенства на рабочем месте. 30 % сотрудников IT-компании – женщины. Несколько из них являются ТОП-менеджерами. В «СофтТеко» женщине не нужно выбирать между семьей и работой. Для нее созданы максимально удобные и комфортные условия, чтобы совмещать эти две важнейших составляющих. Никто не воспрепятствует мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком. И в компании есть такие случаи. Да, это верно, что это право закреплено законодательно. Но разве многие компании исполняют его на деле? Сейчас «СофтТеко» находится в процессе разработки и внедрения программы «Зеленый офис». Такая инициатива поможет сделать наш бизнес еще более экологичным во всех отношениях, начиная от использования правильных продуктов на офисной кухне и заканчивая самочувствием сотрудников, проводящих ведь день у компьютеров. Корпоративная социальная ответственность, направленная на развитие комфортных условия работы и обеспечение благополучия собственного персонала приносит не менее значимые результаты, чем внешние программы. Ведь они затрагивают не только самих сотрудников, но и их семьи, детей, окружение. Мы понимаем также, насколько наше присоединение к Глобальному договору важно для наших партнеров и клиентов. Ведь это признание нашей добросовестной репутации и активной гражданской позиции на высоком международном уровне».

«Своим шагом мы хотим показать пример другим белорусских компаниям и призвать их принять участие в этой важнейшей международной инициативе. Наши совместные действия будут способствовать устойчивому развитию и экономической стабильности не только собственных бизнесов, но и всей страны, а также мирового сообщества», - подытожил Сергей Зеневич.