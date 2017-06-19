"Лаборатория Касперского": Беларусь на 8-м месте среди стран с наибольшим риском заражения ПК

Согласно статистике «Лаборатории Касперского» по итогам 2016 года, Беларусь находится на 8-м месте в рейтинге стран, в которых отмечен наибольший риск заражения компьютеров через интернет. Об этом KV.by сообщила пресс-служба компании.

Так, 38% пользователей защитных решений компании подверглись веб-атакам с применением вредоносного ПО, от всех уникальных пользователей определенных продуктов «Лаборатории Касперского» в Беларуси.

Первые три места занимают Россия, Казахстан и Италия.