В США произошел крупнейший в истории слив данных пользователей

Персональные данные более 198 млн американских избирателей были непреднамеренно выложены в интернет. Их обнаружили на сервере Amazon S3, занятом аналитической компанией Deep Root Analytics (DRA), которая собирает информацию для Национального комитета Республиканской партии США. Данные никак не были защищены и находились в публичном доступе, их можно было свободно скачать.

Ресурс UpGuard назвал происшествие самым крупным инцидентом такого рода, поскольку 198 млн – это почти все зарегистрированные избиратели США, которых в общей сложности около 200 млн. Утечку обнаружил аналитик UpGuard по кибер-рискам Крис Викери (Chris Vickery), он же проверил подлинность данных.

Общий объем утечки составляет около 1,1 ТБ. Данные были собраны DRA и еще двумя подрядчиками Республиканской партии: аналитическими фирмами TargetPoint Consulting, Inc. и Data Trust. База содержит сведения об имени, дате рождения, домашнем адресе, телефонных номерах, партийной принадлежности каждого избирателя и подробности его регистрации. Кроме того, указана вероятная этническая и религиозная принадлежность граждан, а также их предположительные политические убеждения, смоделированные аналитиками компаний-подрядчиков.