Лекцию Apple о предотвращении утечек "слили" в Сеть

В Сеть слили материалы внутреннего брифинга Apple, посвященного предотвращению утечек секретной информации компании. Мероприятие длилось около часа.

Брифинг состоялся в начале месяца, и в нем приняли участие около ста сотрудников Apple. Это первое событие компании, посвященное «предотвращению распространения информации среди конкурентов, поставщиков контрафакта и прессы».

Во время мероприятия были показаны короткие отрывки выступлений Тима Кука, в ходе которых он рассказывает о важности новых продуктов компании.

«Итак, вы слышали, как Тим сказал "У нас есть еще кое-что"? Так что же это такое? — обращается к собравшимся эксперт по безопасности Apple Дженни Хабберт (Jenny Hubbert). — «Сюрприз и восторг! Сюрприз и восторг, когда мы представляем продукт, который еще не успел засветиться. Это невероятно эффектно и позитивно. Это наш бренд. Но когда случаются утечки, это ударяет по всем нам!»