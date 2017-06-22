beCloud и Sistematics представляют новую для белорусского рынка технологию агрегирования и распределения трафика

Инфраструктурный оператор beCloud и телекоммуникационная компания Sistematics представляют пилотный проект по объединению и распределению интернет-трафика в рамках выставки EXPO-RUSSIA BELARUS 2017, которая с 21 по 23 июня проходит в Минске.

«Белорусские абоненты привыкли к постоянному высокоскоростному интернет-доступу. Однако не всегда сети операторов по тем или иным причинам успевают за возрастающими потребностями пользователей, а отсутствие стабильного покрытия сетей 3g показало, что рынок остро нуждается в решении этой проблемы. Именно поэтому beCloud и Sistematics представляют «пилот» проекта, основной задачей которого станет предоставление пользователю стабильного доступа к ресурсам сети», - отметил генеральный директор beCloud Сергей Поблагуев.

Технология агрегирования и распределения трафика - это способ объединения нескольких каналов передачи данных в единый канал для предоставления услуг широкополосной передачи данных пользователю. На основе технологии разработан специальный мультимодем, который отвечает за процесс преобразования данных.

Устройство регистрируется одновременно в нескольких 3G/4G/LTE/Ethernet/Wi-Fi-сетях, принадлежащих различным мобильным операторам и интернет-провайдерам и формирует единый широкополосный виртуальный канал передачи данных (SD WAN), который по скорости и надежности может превосходить самый производительный из имеющихся физических каналов связи.

Программное обеспечение мультимодема анализирует состояние имеющихся каналов связи, трансформирует и передает трафик, распределяя нагрузку с учетом пропускной способности и доступности сети.

«Эффективность представленного решения опробована нами в различных отраслях и сферах жизни общества и найдет свое применение, в первую очередь, в транспортной отрасли, развитии общественного транспорта и организации общественного Wi-Fi. Кроме того, объединение каналов трафика может быть применимо в финансово-банковской сфере, организации экосистемы «умного города», видеонаблюдении, платежных системах», - добавил директор компании Sistematics Михаил Усов.

Владельцам личного автотранспорта технология позволит использовать качественный интернет при движении между городами (геолокация и навигация, кинозал в автомобиле, видеоконференцсвязь, мобильный офис, IP-телефония). Пользователи, осуществляющие пассажирские и грузоперевозки, смогут осуществлять видеонаблюдение за грузами в реальном времени (плюс удаленный мониторинг маршрута, скорости и местоположения транспорта).