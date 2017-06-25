Уязвимость ПК Apple выросла в 1,5 раза

Количество угроз для компьютеров Apple Mac растет – за I кв. 2017 г. их стало больше на 53%, сообщают аналитики компании McAfee. Всего по итогам квартала McAfee зарегистрировала 700 тыс. случаев заражения Mac, и этот показатель продолжает расти. В то же время, динамика выглядит не такой устрашающей, как в 2016 г., когда на протяжении года количество зафиксированных инцидентов выросло на 744%.

Одновременно в I кв. 2017 г. наблюдался спад в появлении новых разновидностей вредоносного ПО для Mac. Основную часть вирусов в настоящий момент составляет рекламное ПО, прикрепленное к приложениям, которые скачивает пользователь. Растущей популярностью этого метода и обусловлен рост числа инцидентов. Поскольку App Store доступен и для десктопов, McAfee рекомендует скачивать приложения только из проверенных источников. Компания отмечает, что рекламное ПО, хоть и раздражает пользователя, не наносит вреда его файлам.

Каким бы бурным не был рост количества угроз для MacOS, ситуация с Windows обстоит хуже. Всего по итогам квартала McAfee зарегистрировала около 700 млн случаев заражения различных версий Windows, то есть в 1000 раз больше, чем на MacOS. Такая разница объясняется как меньшей распространенностью, так и большей устойчивостью MacOS к вирусам в сравнении с Windows.