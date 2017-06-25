Возрожденный троян-хит по ошибке ломает старые Windows

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Печально известный ботнет Necurs запустил новую, необычайно интенсивную волну распространения шифровальщика Locky. Этот троян занимал одно из первых мест по интенсивности в 2016 г., но позже на какое-то время перестал считаться наиболее актуальной угрозой.

В мае 2017 г. ботнет Necurs перестал распространять его вовсе. Сейчас началась новая волна, но что более всего неожиданно, новая версия шифровальщика не способна работать на операционных системах старше Windows Vista.

Одно из наиболее вероятных объяснений нежданному возвращению заключается в том, что операторы Necurs предпочли переключиться на более новый и казавшийся более совершенным шифровальщик Jaff. По-видимому, Locky, Jaff и Necurs являются плодами деятельности одной и той же киберпреступной группировки.

Locky опасен в первую очередь тем, что его алгоритм шифрования чрезвычайно устойчив. Исследователи, как ни старались, не смогли найти в нем слабых мест. А вот в Jaff уязвимое место нашлось, и «Лаборатория Касперского» быстро выпустила инструменты для расшифровки.

Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

...Новая версия шифровальщика не способна работать на операционных системах старше Windows Vista.

Курсив мой. Старше Windows Vista -- это "экспишки", 2к, ME и т.д.  Правьте заголовок, а то кое-кто шибко возрадуется. laugh

тоже мозг поломал пытаясь вычислить какие винды этот вирус ломает :)

Аватар пользователя savely

savely

Старше Windows Vista -- это "экспишки", 2к, ME и т.д.

Ну, если по времени - ты прав. А по версии? ;) 

А смысл заметки по сравнению с первоисточником искажен, обрезали самое интересное. 

Аватар пользователя mike

mike

А по версии?

То же и по версии. smiley По версии принято говорить "новее", дабы без недоразумений. Корректно:

"...Новая версия шифровальщика не способна работать на операционных системах новее Windows Vista."

...Обрезали самое интересное. 

Ты прав.

Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

По версии принято говорить "новее"

иногда пишут, скажем, "для Windows 7 и выше".

-1
Аватар пользователя mike

mike

и выше

Тоже правильно. Но не "старше".

Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

Но не "старше"

огрехи перевода, "старше" понимается двояко.

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