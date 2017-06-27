Энергетические компании и банки Украины атаковал аналог WannaCry

Сети «Укрэнерго» и ДТЭК, крупнейших энергетических компаний Украины, оказались заражены новой формой вируса-шифровальщика, напоминающего WannaCry. Об этом рассказал источник внутри одной из компаний, непосредственно столкнувшийся с атакой вируса.

По словам источника, днём 27 июня его компьютер на работе перезагрузился, после чего система якобы начала проверку жёсткого диска. После этого он увидел, что аналогичное происходит на всех компьютерах в офисе: «Я понял, что идёт атака, вырубил свой компьютер, а когда включил, была уже красная надпись про биткоин и деньги».

В сообщении, появившемся на экране компьютеров (везде одинаковом), говорится, что файлы на жёстком диске зашифрованы, а для их расшифровки требуется отправить 300 долларов на адрес биткоин-кошелька.

В компании распорядились отключить все компьютеры до конца дня. По данным источника, атака также затронула ДТЭК, в которых входит «Киевэнерго»: там якобы распорядились выключить сеть, чтобы остановить заражение. В пресс-службе компании подтвердили факт атаки.

Источник утверждает, что главный офис «Укрэнерго» тоже успел выключить сеть и избежать заражения, однако его подразделения полностью заражены. Подразделения «Укргидроэнерго», например, Киевские ГЭС и ГАЭС, не затронуты, говорит источник.

Нацбанк Украины предупредил банки и другие компании финансового сектора о проводимой атаке: «В результате этих кибератак эти банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций». Источник издания «Страна.ua» утверждает, что атака затронула «Пивденный банк», «Таскомбанк», «Укргазбанк» и «Ощадбанк», а также «Укрпочту».