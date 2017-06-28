Компьютерный вирус «Петя» добрался до Беларуси

Компьютеры десятков организаций в Украине и России подверглись атаке вируса-шифровальщика, похожего на WannaCry. Проблема затронула и белорусских пользователей — пока известно о единичных случаях заражений в нашей стране.

Вирус называется Petya.A. Зараженные компьютеры неожиданно перезагружаются, на экране появляется сообщение о том, что файлы на жестких дисках зашифрованы. Для их расшифровки якобы требуется отправить 300 долларов на адрес биткоин-кошелька.

Атака затронула и белорусов. В группе компаний «АЛЮТЕХ» подтвердили, что вирус заблокировал все компьютеры. По неподтвержденным данным, такой же вирус заметили на экране компьютера ОАО «Бобруйский машиностроительный завод».

«Обращения, касаемые подобных заражений, в наш адрес единичны, — сообщили в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты. — Волны заражения данным шифровальщиком на территории нашей страны мы не наблюдаем».

Напомним, по похожему принципу работал вирус-шифровальщик WannaCry, который атаковал тысячи компьютеров по всему миру в мае 2017 года. Максимум атак пришелся на Россию, Украину, Китай и Индию. В общей сложности заражения зафиксировали в 150 странах мира. Во время эпидемии WannaCry не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения компьютеров белорусов.

