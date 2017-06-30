Беларусь заняла 39-е место в глобальном рейтинге кибербезопасности. Об этом сообщили в Министерстве связи и коммуникаций. В середине июня Международным союзом электросвязи (МСЭ) был опубликован отчет "Глобальный индекс кибербезопасности 2017", пишет БЕЛТА.

Согласно обновленному рейтингу Республика Беларусь заняла 39-е место в мире по индексу кибербезопасности, опередив такие государства, как Испания (54-е место), Португалия (56) и Литва (57). Лидерами рейтинга стали Сингапур, США, Малайзия, Эстония и Оман. В регионе СНГ республика находится на третьем месте после Грузии и Российской Федерации (8-е и 10-е место в общем рейтинге соответственно). Всего в рейтинг вошли 165 государств - членов МСЭ. В аналогичном отчете, представленном в 2014 году, Беларусь находилась на 106-м месте в общем рейтинге и 7-м месте в регионе СНГ.

Глобальный индекс кибербезопасности (ГИК) - это показатель уровня развития кибербезопасности конкретной страны. ГИК направлен на создание для стран правильной мотивации, чтобы интенсифицировать их усилия в сфере кибербезопасности. Конечная цель - помочь в развитии глобальной культуры кибербезопасности и ее интеграции в важнейшие информационные и коммуникационные технологии. ГИК построен на основе Глобальной программы кибербезопасности МСЭ и ее пяти сфер: правовые меры, технические, организационные, развитие потенциала и международное сотрудничество. Для каждой из этих сфер были разработаны вопросы оценки.

Посредством консультаций с группой экспертов эти вопросы были взвешены, чтобы получить общий балл ГИК. Общая картина показывает улучшение и укрепление всех пяти элементов повестки дня кибербезопасности в разных странах во всех регионах. Однако есть место для дальнейшего совершенствования сотрудничества на всех уровнях, создания потенциала и организационных мер. В дополнение к представленной оценке ГИК этот отчет также содержит набор графического материала, который дает представление о достижениях стран, участвовавших в опросе.